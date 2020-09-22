في ذكراه.. قصة انعقاد مجمع "أفسس" المسكوني الثالث لمحاكمة "نسطور"

يحيي الأقباط في صلواتهم بالكنائس الأرثوذكسية، اليوم الثلاثاء، بحسب "السنكسار الكنسي"، ذكرى انعقاد المجمع المسكوني الثالث بأفسس عام 431م لمحاكمة نسطور، بطريرك القسطنطينية.

و"السنكسار" هو كتاب يحوي سير القديسين والشهداء وتذكارات الأعياد، وأيام الصوم، مرتبة حسب أيام السنة، ويُقرأ منه في الصلوات اليومية.

فحسب التقويم القبطي، يوافق اليوم الثلاثاء، 12 توت لعام 1737 قبطي، ويدون "السنكسار"، أنَّه في مثل هذا اليوم عام 431م، انعقد المجمع المسكوني الثالث لمحاكمة نسطور.

ويذكر السنكسار، أنه شهد هذا المجمع شهده 200 أسقف، وهو الثالث من المجامع المسكونية، وذلك في السنة العشرين من ملك ثاؤدسيوس الصغير ابن أرقاديوس بن ثاؤدسيوس الكبير، وكان اجتماعهم بسبب هرطقة نسطور بطريرك القسطنطينية، الذي كان يعلن أن "السيدة العذراء مريم لم تلد إلها متجسدا، بل ولدت إنسانا فقط".

ويضيف السنكسار، أنه عندما لم يرجع "بطريرك القسطنطينية" عن تعليمه ولم يترك رأيه، هدده البابا كيرلس، بابا الإسكندرية في ذلك الوقت وبقية المجمع بالقطع، قلم يقبل فقطعوه وأبعدوه عن كرسيه، ثم وضعوا في هذا المجمع قوانين وحدودا عرفت بـ"قانون الإيمان".

ويستخدم "السنكسار" التقويم القبطي والشهور القبطية "13 شهرًا"، وكل شهر فيها 30 يومًا، والشهر الأخير المكمل هو نسيء يُطلق عليه الشهر الصغير، والتقويم القبطي هو تقويم نجمي يتبع دورة نجم الشعري اليمانية.

و"السنكسار"، بحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مثله مثل الكتاب المقدس لا يخفي عيوب البعض، ويذكر ضعفات أو خطايا البعض الآخر، بهدف معرفة حروب الشيطان، وكيفية الانتصار عليها، ولأخذ العبرة والمثل من الحوادث السابقة على مدى التاريخ.