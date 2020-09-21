مصطفى درويش يلتقي معلمته بعد 30 عاما: نزلت بوست إيديها

روى الفنان مصطفى درويش، أحد أبطال مسلسل بـ"100 وش"، تفاصيل اللقاء الذي جمعه بمعلمته، بعد 30 عامًا تقريبًا، في مسقط رأسه بدمنهور.

ونشر "درويش" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة مع معلمته وهو يُقبل يديها، مُعلقًا عليها بقوله: "أبلة صفاء كانت مدرسة الحضانة بتاعتي، مشفتهاش من حوالي 30 سنة قابلتها في فرح في دمنهور فرحت أوي"، متابعًا: "قالت لي عايزة أتصور معاك.. قلت لها ده أنا اللي اتصور معاكي وأبوس إيديك وراسك كمان.. ربنا يديكي الصحة يارب".

وكان الفنان مصطفى درويش، قد قال إن والدته سبب نجاحه في الحياة، وبرحيلها عن الدنيا "كُسر ظهره"، موجهًا لها رسالة في ذكرى رحيلها بأنه يسير على نفس خطاها.

وكتب "درويش" مؤخرًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، في ذكرى رحيل والدته، قائلًا: في نفس هذا اليوم من 6 سنوات قطم ظهرى وعجزت ملامحي وشاب شعري برحيل أغلى وأعز الناس أمي الغالية.

وتابع: "الله يرحمك يا أمي، دعواتك هي سبب في كل اللي أنا فيه وحشتيني ووحشني دعاكي، يا رب تكوني حاسة بيا وحاسة باللي أنا فيه، وأي خير بعمله يكون بيوصلك، لأنى بعمل زي ما كنتي بتعملي وربتيني عليه، يا رب أكون مخليكي مرتاحة، ادعو لأمي بالرحمة".

وبنهاية شهر أغسطس الماضي، أعلن الفنان مصطفى درويش عبر حسابه بـ"فيس بوك"، استعداده لخوض تجربة الغناء مع فريق المدفعجية.

وكتب درويش عبر حسابه "مش عايز أفاجئكم بس أنا بحضر أغنية مع المدفعجية".

مسلسل "بـ100 وش"، من بطولة آسر ياسين، ونيللي كريم، وعلا رشدي، وإسلام إبراهيم، ومصطفى درويش، وشريف دسوقي، وسلوى محمد على، والعمل من تأليف أحمد وائل وعمر الدالي، ومن إخراج كاملة أبوذكري.