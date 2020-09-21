سوهاج تستعد للسيول بمعدات ثقيلة وطواقم طبية ومواد إغاثة

أجرت محافظة سوهاج، اليوم، عملية اصطفاف لمعدات الوحدات المحلية علي مستوى المحافظة، في مدينة سوهاج الجديدة، ضمن استعداداتها لمواجهة الأزمات وكوارث السيول المحتملة.

وتفقد اللواء عصام الليثي، السكرتير العام لمحافظة سوهاج، المعدات المصطفة في طابور العرض، واستمع الي شرح تفصيلي من رؤساء المدن عن استعداداتهم للتعامل مع الكوارث، وبخاصة أخطار السيول.

وقال محمد امبابي، رئيس مركز ومدينة سوهاج، إن عدد المعدات التي شاركت في العرض بلغ 160 معدة، وهي نصف القوة المتاحة في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية، مؤكداً علي جاهزية المحافظة للتعامل مع أي سيول محتملة في أي وقت.

وقال المهندس عصام فهمي، كبير المهندسين بحماية النيل في سوهاج، إن عملية اصطفاف المعدات تتم للتأكد من جاهزية المعدات، للتعامل مع الموقف، والتحرك السريع لموقع الحدث.

وأضاف أن مديرية الري استعدت بشكل تام لمواجهة السيول، وأنه تم تأمين كافة المناطق التي يمكن أن تتعرض لأخطار السيول، وخاصةً في ساقلته والمنشاه ودار السلام وغرب طهطا ومدينة سوهاج الجديدة، كما تم تطهير كافة الترع لاستيعاب المياه التي تنتج من السيول.

ولفت إلى أن مديرية الري استفادت من جميع السيول التي حدثت في السابق، وتم تنفيذ عدد كبير من سدود الحماية على مستوى المحافظة، لحماية المناطق المعرضة لمخاطر السيول.