الري: سنتابع أوضاع السيول في الشتاء حفاظا على أرواح وممتلكات المواطنين
كتب:
شريف سليمان
06:06 م | السبت 19 سبتمبر 2020
المهندس محمد السباعي
قال المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، إن مصر تمر بفترة موسم الفيضان، التي تبدأ في بداية أغسطس من كل عام لمدة 3 أشهر، إذ تستعد الوزارة له للتعامل معه بشكل جيد.
وأضاف السباعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، الذي يعرض عبر شاشة "dmc": "نتابع كميات المياه التي تصل مصر وبخاص من السد العالي، ووزير الري موجود في أسوان، لتفقد السد العالي والمنشآت التابعة له".
وتابع: "نحن معنيون في المقام الأول بمتابعة مخرات السيول كافة، وشبكات الترع والمصارف خلال فصل الشتاء المقبل، للتأكد من جاهزيتهم، وسنحافظ على الأرواح والممتلكات الخاصة".