ترفيه وتراث ورياضة.. إنجازات العلمين الجديدة على لسان رئيسها (حوار)

أعلن المهندس أسامة عبدالغني رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، بدء تنفيذ مدرسة للتعليم الأساسي، بالإسكان المتميز بمدينة العلمين الجديدة، سعة 28 فصلا، على أن تدخل الخدمة مع بداية الموسم الدراسي المقبل 2021.

وأضاف عبدالغني، في حواره لـ"الوطن"، أنّه جار تنفيذ شبكة الغاز، ومتوقع الانتهاء منها تماما خلال 2021، على أن يتمتع بهذه الخدمة سكان الإسكان المتميز، الإسكان المتميز، وسكن مصر مع بداية الصيف المقبل.

ووعد عبدالغني، بزيادة الأشجار داخل الرقعة الخضراء بجميع أحياء المدينة، ودراسة إنشاء صور شجري، بمنطقة الإسكان المتميز، لافتا إلى البدء في تنفيذ محطة كهرباء العلمين، بقدرة 525 ميجا فولت أمبير، على أن تدخل الخدمة مع فصل الصيف المقبل.

وكشف رئيس الجهاز، عن أنّه جار تنفيذ محطة معالجة ثلاثية بطاقة 90 ألف متر مربع في اليوم الواحد، كمرحلة أولى مع بداية فصل الصيف المقبل، موضحا أنّ معدلات نسب التنفيذ بجميع المشروعات تتراوح بين 50% إلى 90%، حيث يعمل الجميع كخلية نحل، تصل الليل بالنهار لإنجاز المهام الموكلة إلينا.

ودعا عبدالغني، المصريين كافة لزيارة العلمين الجديدة، لمشاهدة الإنجازات على أرض الواقع وعن قرب، ليفرحوا بسواعد أبنائهم من شباب المصريين، مؤكدا أنّ ما يتم إنجازه الآن بمدينة العلمين الجديدة، يعد إنجاز حقيقي بكل المقاييس، شارك فيه رجال مخلصين لبلادهم، ويعشقون تراب الوطن، وفي مقدمتهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وإلى نص الحوار..

حدثنا عن أبرز معالم مدينة العلمين الجديدة؟

لدينا 11 مشروعا نعمل عليها في نفس الوقت، وجدول زمني معروف سلفا ومحدد مسبقا، ونتابع مع الشركات بشكل يومي.

بماذا تحب أن نبدأ؟

بالإسكان المتميز، وجرى فيه تنفيذ وتسليم 45 عمارة للمستفيدين، وجار استكمال تنفيذ 35 عمارة عمارة بإجمالي 840 وحدة سكنية، ووصلت نسبة التنفيذ حتى الآن لـ50%.

هل يوجد مستفيدون قرروا الإقامة بالإسكان المتميز؟

طبعا، وفور استلام الوحدات فوجئنا بعدد لا بأس يقرر الحياة بمدينة العلمين، ما حفزنا على الإسراع بتقديم الخدمات في أقرب وقت ممكن.

ماذا عن الخدمات بالإسكان المتميز؟

بدأنا تنفيذ مدرسة للتعليم الأساسي بالإسكان المتميز، سعة 28 فصلا، على أن تدخل الخدمة مع بداية الموسم الدراسي المقبل 2021، وجار تنفيذ شبكة الغاز، متوقع الانتهاء منها تماما خلال 2021، على أن يتمتع بهذه الخدمة سكان الإسكان المتميز، وسكن مصر مع بداية الصيف المقبل.

ونعمل على زيادة الأشجار بالإسكان المتميز، ودراسة إنشاء سور شجري، بمنطقة الإسكان المتميز، أسوة بسكن مصر، وجرى البدء بتنفيذ محطة كهرباء العلمين، بقدرة 525 ميجا فولت أمبير، على أن تدخل الخدمة مع فصل الصيف المقبل، وجار تنفيذ محطة معالجة ثلاثية بطاقة 90 ألف متر مربع في اليوم الواحد، كمرحلة أولى مع بداية فصل الصيف المقبل.

هل تم كل هذا في مشروع واحد فقط؟

لا.. يوجد أكثر، انتهينا من تراك للدراجات، لتشجيع سكان مدن الجيل الرابع على الرياضة والنشاط.

وماذا عن مشروع سكن مصر؟

جار تنفيذ 128 عمارة نموذج سكن مصر، والعمارات مكونة من دور أرضي، و7 أدوار متكررة، بعدد وحدات 32 وحدة للعمارة، بإجمالي عدد وحدات 4096 وحدة، بمعرفة 6 شركات قومية، ووصل الإنجاز بها أكثر من نسبة 72%.

وماذا عن منطقة الداون تاون؟

مشروع الداون تاون يتكون من 40 عمارة بإجمالي 1320 وحدة سكنية، وبمواصفات تشطيب إسكان فوق المتميز، وبمساحات تتراوح من 90 مترا مسطحا بخلاف الحديقة، وتندرج في 300 متر مسطح لوحدات Twin House بالروف، وتعدت نسبة التنفيذ بالمشروع 66% من إجمالي الأعمال، وجرى الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني للمشروع بالكامل، وجار تشطيب الواجهات والتشطيبات الداخلية.

ماذا تم في مشروع الحي اللاتيني؟

يتكون المشروع من 6 مناطق، وهو عبارة عن عدد 220 عمارة سكنية بإجمالي عدد وحدات 11711 وحدة بمستوى تشطيبات فاخرة، ويضم مناطق خدمية متميزة ومواقف انتظار سيارات ومجموعة من الحدائق، وجار التنفيذ من خلال 6 شركات وبنسبة إنجاز تصل إلى 65% لبعض الشركات، ومساحة المشروع تبلغ نحو 404 أفدنة.

هل كل المشروعات القائمة وحدات سكنية فقط؟

لدينا كمباوند سكني بمجتمع عمراني متكامل يصل لـ700 فدان، ويضم عددا من نماذج الفيلات وعددا من نماذج الشاليهات، وعددا من نماذج شقق العمارات، بإجمالي 10800 وحدة إضافة للمسطحات التجارية، الملاصقة لمركز مارينا العلمين السياحي من الجهة الغربية الشاطئية، وتطل على بحيرات مدينة العلمين الجديدة المركزية، وتتمتع منطقه الفيلات بطبيعة خلابة كونها مقامة على جزر صناعية، كل جزيرة تحتوي على عدد من الفيلات بطابع خاص، وتتفق في النسق التخطيطي مع بحيرات فينسيا العلمين المشهورة، ويتم الانتقال بينها من خلال مجموعة كباري رابطة بالجزر وجميها تطل على منطقة ميناء العلمين الرئيسي لليخوت، وبواجهة شاطئية تصل إلى 2 كم خلف منطقة الأبراج مباشرة، وجار تنفيذ أعمال الخرسانات للمباني.

وماذا عن الأبراج؟

جار تنفيذ 15 برجا سكنيا تصل إلى 41 دورا بتكلفة تقديرية 12 مليار جنيه، لأعمال الهيكل الخرساني، وبنسبة تنفيذ تصل إلى 90% لبعض الأبراج، وجرى صب الدور 42 والأخير لبرجين، والبدء في أعمال التشطيبات وتركيب الواجهات الزجاجية للأبراج، بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه، والبدء في أعمال الأساسات لـ8 أبراج أخرى بالمنطقة الشاطئية.

حدثنا عن مشروع جامعة العلمين الأهلية؟

إجمالي مساحة المشروع 128 فدانا مقسمة إلى 3 قطاعات، وجار تنفيذ قطاعين كل واحد منها على مرحلتين، وتشتمل الجامعة على 13 كلية، إضافة لـ4 مبان سكنية، ومبنى للإدارة، ومبنى المكتبة، بإجمالي مسطحات مبني 500 ألف متر مربع.

متى ستعمل الجامعة؟

جرى الانتهاء من تنفيذها، وسيتم تشغيل 3 كليات كمرحلة أولى الشهر الحالي، تبلغ استثمارات الجامعة نحو 3 مليارات جنيه.

حدثنا عن مشروع المدينة التراثية؟

ننفذ المدينة التراثية 260 فدانا، والقيمة التقديرية للمشروع نحو 3 مليارات جنيه، وتشتمل على مجموعة من المباني التراثية والثقافية والتجارية المتنوعة، ويبلغ إجمالى المنشأت بها نحو 70 منشأة تحتوي على البحيرة الرئيسية والحديقه المركزيه ومبنى المسجد ومبنى الكنيسه ومبنى الأوبرا، ومبنى المتحف، والمباني التجارية، والفندقية في الحي القديم، ومبنى مجمع السينمات، والمسرح المكشوف، والحي الإستثماري، ومباني الإسكان الفاخر، وبلغت نسبة التنفيذ في الهيكل الخرساني لجميع المنشآت نحو 60%.

ما هي قصة المنطقة الترفيهية؟

منطقة محلات ومولات تجارية على البحر مباشرة بمساحة إجمالية 66.8 فدان، تقع مباشرة أمام منطقة الابراج ويخدمها 4 أنفاق لعبور المشاه لداخل المنطقة الترفيهية، مزودة بمجموعة كبيرة ومتنوعة من الخدمات، مثل: مواقف انتظار سيارات، دورات مياه للرجال والسيدات، مصليات للرجال والنساء، كما تضم مجموعة من البلازات الفاخرة التي تشتمل على عدد من النوافير ذات الأشكال المختلفة، وأحواض الزهور، والأعمدة الديكورية، وعناصر معمارية وزخرفية متنوعة، وجار الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالمشروع وربطه على المرافق الرئيسية وبنسبة تنفيذ تتعدى 90%، والانتهاء من تنفيذ الطريق الساحلي الجديد، وجار تنفيذ أعمال الإنارة، فضلا عن الانتهاء من تنفيذ عدد 4 كباري بالطريق.

وماذا عن الأعمال البحرية؟

جار حفر وتكريك البحيرات الشرقية والغربية وتشكيل جسور البحيرات جارى حفر وتكريك 7 بواغيز للربط بين البحر والبحيرات، وجار تنفيذ 11 حاجز أمواج بالمنطقة الشاطئية الشرقية، وبدأنا تنفيذ محطة محولات بقدرة 525 ميجا فولت أمبير، وجار تنفيذ محطة معالجة ثلاثية بطاقة 90 ألف م3 / يوم كمرحلة أولى.

في عام 2008 حضرت سباق الزوارق السريعة، وكنا في بداية موسم الشتاء، فهل سنشاهد قريبا أنشطة رياضية مشابهة؟

بالتأكيد لم ننس الأنشطة الرياضية، نحن مهتمون جدا بالترويج للمدينة.

وماذا فعلتم في سبيل ذلك؟

نظمنا مؤخرا مباراة شارك فيها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من الوزراء يتقدمهم وزير الإسكان. ولسه كنا مستضيفين سباق دراجات. واستضفنا بطولة للتجديف منذ عدة أيام، وجرى الإعلان عن اعتماد مجرى سباق دولي للتجديف بمدينة العلمين الجديدة، لأول مرة في تاريخ المدينة، وهو شيء نفتخر به.

تلقينا طلبات من عدة جهات محلية ودولية، طلبوا إقامة بعض الألعاب الرياضية غير الموجودة في مصر، وندرسها، لتحديد المواعيد المناسبة لها، فالجهاز يتبنى الرياضات البحرية القائمة، والرياضات المستحدثة، ونسعى دائما لتقديم كل ما هو جديد.

هل يوجد ناد اجتماعي؟

تقدم نادي سموحة تقدم بطلب لإنشاء ناد رياضي اجتماعي، واشترطنا عليهم منح أبناء مدينة العلمين الجديدة، خاصة الإسكان المتميز، بأسعار خاصة جدا وتخفيضات كبيرة، لتحفيز سكان المدينة على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة.

هل نشاهد قريبا حدثا رياضيا؟

نعد لماراثون دراجات بالتعاون مع الاتحاد الدولي للدراجات خلال نوفمبر المقبل.

ماذا تقول للمصريين الذين لم يروا الإنجازات التي تتم على أرض الواقع في العلمين؟

أدعو كل أسرة مصرية لرؤية الإنجازات على أرض الواقع، وأضيف أنّ جميع الإنجازات متاحة لكل المصريين، وليس كمل يردد أهل الشر، وبعض المغرضين أنّ العلمين الجديدة للأغنياء فقط، أكرر لكل المصريين.

أدعوكم كي تفرحوا بإنجاز أولادكم على الأرض، التي كانت قبل 3 سنوات صحراء جرداء، لا يقبل عليها الناس إلا قليلا، واليوم نهدف لتحويل المدينة، إلى منطقة جاذبة صيفا وشتاء، ونتمنى أن يستمتع الجميع بما نقدمه من خدمات.