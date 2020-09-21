"آيل للسقوط".. رئاسة شربين تلصق قرار إزالة على أحد العقارات

لصقت رئاسة مركز ومدينة شربين بقيادة المحاسب طارق شكري رئيس المركز، صورة قرار إزالة على أحد العقارات بشارع الثانوية وحذرت سكانه بضرورة إخلاء العقار لصدور قرار إزالة له بعد سقوط بلكونة منه.

وأبلغ عصام اللاوندي مسئول التنظيم برئاسة المركز، صاحب عقار بشارع الثانوية بإخلاء العقار وذلك تنفيذا للقرار الصادر إداريا رقم 264 لسنه 2017 ضمن قرار لجنه المنشآت الآيلة للسقوط رقم 213 لسنة 2016/2017 وذلك بعد إزالة أجزاء من البلكونات بالجهة الغربية.

وحذر اللاوندي السكارة والمارة من العقار وجري لصق تحذير "هذا العقار آيل للسقوط" وصوره من القرار على العقار حفاظا على أرواح المواطنين والمقيمين.

وفي سياق متصل تابع طارق شكري رئيس المركز، وأمل الشحات سكرتير عام رئاسة المركز، وإبراهيم عجيز مدير المركز التكنولوجي سير العمل مع العاملين بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والوقوف على تقديم طلبات جدية التصالح والسلامة الإنشائية للمبنى "التقرير الاستشاري" قبل انتهاء المدة المحددة خلال الشهر الجاري مع حسن استقبال المواطنين والتفاعل الجاد مع مطالبهم وتيسير الخدمات اللازمة لهم في أقرب وقت ممكن

وناشد رئاسة المركز المواطنين بسرعة التوجه إلى المركز التكنولوجي برئاسة لتقديم طلبات جديه التصالح قبل انتهاء المدة المحددة للانتهاء خلال الشهر الجاري حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية.