صور.. محافظ الغربية يوجه بإزالة عقار آيل للسقوط بالمحلة

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية اليوم، توجيهاته إلى اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، بالتنسيق مع المحاسب ممدوح النجار رئيس حي أول، لإنهاء إجراءات إخلاء عقار سكني مكون من 3 طوابق آيل للسقوط عقب سقوط بلكونة الطابق الأخير.

وشدد محافظ الغربية على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال توفير تعويضات بديلة للأسر المتضررة حيال الواقعة من جهة الشؤون والتضامن الاجتماعي لتوفير نزل ومساكن بديلة.

وجاء ذلك عقب ورود إخطارا رسميا الي غرفه العمليات والطوارئ بديوان مجلس مركز ومدينة المحلة ومامور قسم أول المحلة حول انهيار بلكونه منزل سكني مكون من ٣ طوابق وتصدع جدرانه بشكل مفاجىء بنطاق شارع سعد محمد سعد بمنطقه ابوراضي بنطاق حي اول المحلة .

وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية لمكان الحادث وجرى الدفع بمعدات وفرض كردون أمني حول منزل سكني المنكوب لتأمين أرواح وحياة المواطنين، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.