إجراء فحص "كورونا" لـ7 آلاف من راغبي السفر للخارج بالشرقية

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق، قام بإجراء فحص PCR للكشف عن فيروس "كورونا"، لأكثر من 7 آلاف مواطن من الذين يعتزمون السفر للخارج، بمختلف مراكز المحافظة، اعتباراً من يوم 29 يوليو الماضي، تاريخ بدء العمل بهذا الإجراء، حتى الآن.

وقال وكيل وزارة الصحة إن هذه الإجراءات جاءت ضمن التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا"، والتدابير الاحترازية أثناء إجراء الفحوصات المعملية للمسافرين، بناءً على تعليمات سلطات الطيران المدني والسلطات الصحية لبعض الدول، التي تتطلب إجراء بعض الاختبارات الصحية قبل الدخول إلى أراضيها.

وأوضح الدكتور "مسعود" أن مواعيد الحجز وسحب العينات تكون يومياً بدءاً من الساعة 9 صباحاً، بما فيها العطلات الرسمية والراحات، ويقوم المواطن الراغب في الخدمة بالحجز من خلال الموقع الإلكتروني https://clab.mohp.gov.eg/ ويقوم باستيفاء الأوراق المطلوبة، والتي تشمل صورة جواز السفر، وصورة ضوئية من تذكرة السفر، وصورة بطاقة الرقم القومي، مع سداد الرسوم المالية، ويتم استلام نتيجة الفحص بعد 24 ساعة من سحب العينة.