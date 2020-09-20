حملات مكثفة لمتابعة تطبيق إجراءات مواجهة كورونا بمصانع الشرقية

أكد المستشار مدحت الغمراوي، وكيل وزارة القوى العاملة لمحافظة الشرقية، استمرار متابعة المصانع والشركات بالمناطق الصناعية بنطاق المحافظة، للتأكد من استيفاء أصحابها شروط وإجراءات السلامة والصحة المهنية اللازمة، لحماية العاملين بها، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار "الغمراوي"، إلى المرور على إحدى الشركات العاملة في مجالات الكابلات الكهربائية بمدينة العاشر من رمضان، للتأكد من التزام العاملين بها بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروسات والأوبئة، وكذلك المرور على إحدى شركات تصنيع المنتجات الغذائية، للوقوف على مطالب العاملين بها، والتأكد من صرف رواتبهم، وانتظام العمال بمواقع عملهم.