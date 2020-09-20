11 مشروعا تنمويا بتكلفة 196 مليون جنيه بأولاد صقر في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطويرالبنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعى جاهدة إلى الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة؛ للمساهمة في توفير احتياجات المواطنين، وتوفير فرص عمل للشباب الجاد وكذلك المشاركة في بناء مصرنا الجديدة التي نحلم بها.

وأضاف غراب، أن المتابعة المستمرة لموقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة يُسهم وبشكل كبير في التعرف على أي تحديات أو معوقات قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات، وصولاً للإنتهاء منها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها ودخولها الخدمة دعماً لما يقدم من خدمات للمواطنين من خلال هذه المشروعات ، مشيراً إلي أنه جاري تنفيذ 270 مشروعًا بكافة القطاعات بنطاق المحافظة بتكلفة مالية 24 مليار و106 مليون جنيه منهم 11 مشروعًا خدميًا بمركز ومدينة أولاد صقر بقطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي - التعليم - الشباب والرياضة - الكهرباء) بتكلفة بلغت 746 مليون و500 ألف جنيه.

وأوضح أنه جارِ تنفيذ 6 مشروعات بقطاع الصرف الصحي بتكلفة بلغت 685 مليون و600 ألف جنيه بمركز ومدينة أولاد صقر شملت إنشاء مشروع شبكات وخطوط طرد ومحطات رفع صادق - درويش بتكلفة مالية بلغت 196 مليون و500 ألف جنيه، ومشروع شبكات وخطوط طرد ومحطات رفع كفر الشوافين بتكلفة مالية بلغت 87 مليون و590 ألف جنيه، ومشروع شبكات وخطوط طرد ومحطات رفع منشأة ناصر - السادات بتكلفة مالية بلغت 63 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي بني منصوربتكلفة بلغت 200 مليون و 500 ألف جنيه، ومشروع صرف صحي سعادة والدرديري بتكلفة بلغت 76 مليون و 900 ألف جنيه، ومشروع صرف صحي أبو عوينات بتكلفة بلغت 61 مليون و 100 ألف جنية، وذلك لتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم حفاظاً علي البيئة والصحة العامة لأهالي القرية.

وفي قطاع الشباب والرياضة، أكد محافظ الشرقية أنه جارِ تطوير نادي أولاد صقر بتكلفة 475 ألف جنيه، فضلًا عن إنشاء محطة محولات أولاد صقر والتي تعمل بجهد 66/11 ك.ف بهدف تخفيف الأحمال وتحسين مستوى الخدمة والعمل علي استقرار التيار الكهربي، ولتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول والقضاء علي نظام الفترتين بالمدارس أوضح محافظ الشرقية أنه جاري انشاء 3 مشروعات بقطاع الأبنية التعليمية بمركزومدينه أولاد صقر بتكلفة مالية بلغت 18 مليون و400 ألف جنيه شملت إنشاء جديد لمدرسة جزيرة الشافعي الإعدادية لإضافة 9 فصول دراسية وبتكلفة 4 مليون و800 ألف جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة أبو عويضة للتعليم الأساسي لإضافة 11 فصل جديد وبتكلفة 6 مليون و400 ألف جنيه، وكذلك انشاء إدارة أولاد صقر التعليمية بتكلفة 7 مليون و200 ألف جنيه.

وأشار إلى الانتهاء من مشروع إحلال جزئي لمدرسة الشهيد أحمد صبحي الشربيني للتعليم الأساسي لتطوير 24 فصلًا دراسيًا بتكلفة 10 مليون و100 ألف جنيه، وكذلك الانتهاء من مشروعي صرف صحي متكامل بقريتي حمادة وزور أبو الليل التابعتين لمركز ومدينة أولاد صقر بتكلفة 186 مليون و700 ألف جنيه.