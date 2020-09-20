تحصين 32 ألف و700 طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور في الشرقية

قال الدكتور بركات محمد علي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إن المديرية أجرت تحصينًا إلى 32 ألف و700 طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور، وذلك خلال شهر أغسطس الماضي.

وأكد علي، في تصريحات صحفية، اليوم، أن ذلك جاء بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة ووقايتها من الأمراض والعمل على زيادة إنتاجيتها.

كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أوضح في تصريحات سابقة، أن الدولة تهتم بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة وتعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية إحتياجات السوق المحلية وبأسعار مناسبة، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للطيور لتحقيق النمو المطلوب والزيادة في الثروة الداجنة وللحفاظ على صحة المواطنين.