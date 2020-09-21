"القاضي" يعد بدراسة طلبات تخفيض أسعار التصالح بعزب متاخمة للمدن

طلب عدد من المواطنين من محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي بتخفيض أسعار التصالح خاصة في المناطق المتآخمة مع المدن "العزب" والتي لا ينطبق عليها الاشتراطات الخاصة بالمدينة أو القرية.

ووعد المحافظ بدراسة طلبهم من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض، مؤكدا أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وجه بتقديم كافة التسهيلات على المواطنين المتقدمين لإجراء التصالح في المخالفات، لافتا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مسخرة لتلبية كافة الاحتياجات طوال فترة تقديم طلبات التصالح.

وأجرى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، صباح اليوم الإثنين جولة تفقدية بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين التابع للمحافظة، وذلك لمتابعة سير العمل في استقبال طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء.

والتقى المحافظ، خلال جولته بالمركز بعدد من المواطنين، واستمع الى مطالبهم واستفساراتهم حول التصالح في مخالفات البناء، حيث شهد المركز اليوم، اقبالاً كبيراً من المواطنين على تقديم طلبات التصالح، وخاصة مع اقتراب انتهاء المدة المقررة للتقديم في 30 سبتمبر الجاري.

ووجه محافظ المنيا، بتجهيز خيمة داخل المبنى الخاص باستراحة المحافظة القديمة على الكورنيش، وتخصيصها لانتظار المواطنين ، وذلك لمواجهة الزحام والتكدس داخل المركز التكنولوجي ، حيث كلف اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد بمتابعة التجهيزات والعمل على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح ، ودعم المراكز التكنولوجية بعدد من الموظفين وأجهزة الحاسب الالي لإنهاء الطلبات بشكل اسرع .

وأكد المحافظ، على انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع، بالإضافة الى أيام الجمعة والسبت، واعتبارها أيام عمل عادية لاستقبال طلبات المواطنين، حتى الساعة الخامسة مساءً ، مناشدا ، المواطنين راغبي التصالح في مخالفات البناء، بالتوجه الي المراكز التكنولوجية بجميع مراكز ومدن المحافظة للتصالح على تلك المخالفات والإسراع في تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.