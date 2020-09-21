افتتاح دورة الإنعاش القلبي الرئوي للأطباء بمستشفى مارينا

افتتح الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، دورة الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي والفوري والمعتمده من مجلس الإنعاش الأوروبي والتي تنظمها ويستضيفها مستشفى مارينا المركزى تحت إشراف مجلس الإنعاش المصري برئاسه أ. د جمال الدين عباس خليفة استشاري طب الطوارئ ولواء طبيب أحمد عبد المنعم عوض استشاري طب الطوارئ.

وقال "البلتاجي"، اليوم الإثنين، إن هناك مشاركة من الأطباء من مختلف المستشفيات على مستوى محافظة مطروح، للاستفادة من الدورة في ظل وجود قامات علمية في مجال طب الطوارىء والإنعاش القلبي.

وقدم "البلتاجى" الشكر للدكتور شريف الملوانى مدير المستشفى والعاملين بالمستشفى، على حسن التنظيم والحرص على التطوير والتدريب والتعليم المستمر، ووعد بتكرار الدورات العلمية بمستشفيات مطروح.