معرض أثاث وأجهزة كهربائية بالمجان على محدودي الدخل بالبحيرة

صرح عادل درغام، مدير فرع جمعية الأورمان بالبحيرة، إنه تم تنظيم معرض لتوزيع قطع الأثاث والأجهزة الكهربائية بالمجان على الأسر من محدودي الدخل والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بقرية دميان بمركز ومدينة أبو حمص، وضمت المعارض أجهزة منزلية كهربية عبارة عن "ثلاجات – غسالات – تليفزيونات – بوتاجازات"، بالإضافة لتوزيع قطع الأثاث للمنازل من أنتريهات و مطابخ وغرف سفرة وغرف نوم وسجاد ومفروشات ومراتب فايبر، يتم توزيعها بالمجان على حسب احتياج الأسر والحالات المستحقة.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم، من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

وأشار إلى الدور الذى تقوم به جمعية الأورمان في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية واستهداف القرى الأكثر احتياجاً، وتكثيف المساعدات بها، موجهاً بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي، والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.

يُذكر إنه تم حتى الآن جرة تنظيم عدد 89 معرض لتوزيع قطع الأثاث والأجهزة الكهربائية بنطاق المحافظة، حيث يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة، وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.