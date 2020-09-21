كيف سخر "الزعيم وغانم وبدير" من شائعات الوفاة؟

بين الحين والآخر، يشهد الوسط الفني تعرض فنانين لشائعات المرض والوفاة، بعضهم يخرج لينفي تلك الشائعات، وآخرون يعلقون عليها بطريقة فُكاهية، وكان آخرهم الفنان سمير غانم وإجراؤه عددا من الفحوصات الطبية بعد إصابته بوعكة صحية.

- سمير غانم

رد الفنان سمير غانم نافيا شائعة مرضه، وقال في تصريحات لـ"الوطن" مازحا: "بسيطة الموضوع طلع حمل كاذب، أتعجب جداً من سماع أخبار مرضي، وأنا لا أعلم عنه شيء، فقد علمت بمرضي زيي زيكم بالظبط من الشائعات على فيس بوك".

وتابع: "أنا الحمد لله صحتي جيدة، وما أجريته فقط فى الفترة الحالية هو فحوصات طبية اعتدت على القيام بها كل فترة".

وأضاف: "الغريب أن أي شخص يشاهد فنانا داخل أي عيادة، تطلع عليه شائعة مرض، أتعجب كثيرا من هذا فعلا، وأحب أن أطمئن جمهوري ومحبيني من خلالكم، أنا الحمد لله بصحة جيدة ولا أعاني أي مرض".

- عادل إمام

لم يسلم الزعيم من تلك الشائعات، إذ خرج الفنان عادل إمام للرد علي خبر وفاته، قائلًا: "توفيت من قبل حوالي أربع مرات"، موضحا لـ"الوطن"، أن شائعة الوفاة كانت مختلفة هذه المرة، وهي إصابته بنوبة قلبية أدت إلى وفاته، ووجه تساؤلا لمروجي الشائعة: "هي نوبة قلبية ولا وفاة ولا نوبة قلبية أدت إلى وفاة؟"، متابعًا: "أنا زي البومب الحمد لله، واعتدت على خبر وفاتي كل فترة".

- أحمد بدير

رد الفنان أحمد بدير، على شائعة وفاته التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى بطريقة كوميدية، قائلا: "أنا مش عارف الشائعة دي جت منين، تقريبًا في مشهد في المسلسل بيتقال فيه جدو مات، فحبوا يخلوه حقيقة".

- جمال سليمان

نفى الفنان جمال سليمان، هو الآخر شائعة وفاته، قائلا: "قبل قليل وصلني نبأ وفاتي وحزنت لهذا الرحيل المبكر، فما زال لدي ما أقوم به، وحبايب أريد أن أستمتع برفقتهم وأشياء هامة من وجهة نظري يجب أن أقوم بها وأدوار أحب أن أمثلها".

وتابع "على كل فكما أن السوشيال ميديا مليئة بالأشخاص الرائعين، الذين يشاركون كل جميل، هناك أشخاص قبيحون يريدون أن ينشروا قبحهم.. أنا بخير وصحة والحمد لله، وأتمنى الخير والصحة والسعادة للجميع. مع محبتي".

- حسن حسني

وكان للفنان حسن حسني، نصيب من الشائعات قبل وفاته، إذ تعرض لعدة شائعات زعمت وفاته على إثر أزمة صحية حادة.

ومازح "حسني" مُتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "ماتعرفوش محل بيبيع كحك من غير شائعات؟".

وتلقى حسن حسني، من قِبل أصدقائه، دعوات عدة، منهم الفنان خالد سرحان، والذي علق له قائلًا: "ربنا يديك الصحة وطولة العمر يا أجمل عم حسن".