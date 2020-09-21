"حوت الإسكندرية": بنى 23 برجا بـ20 طابقا مخالفا بمليار جنيه

قالت مصادر إن حوت الإسكندرية، صاحب الـ23 برجاً المخالفة، هو المقاول السيد أبوزيد، المحبوس حاليا بسبب مخالفات البناء.

وقال اللواء محمد شريف محافظ الإسكندرية، في مداخلة هاتفية في برنامج على مسؤوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، 13 سبتمبر الجاري، إن أحد المقاولين بنى 23 برجًا ما بين 19 و20 طابقًا تتجاوز قيمتها المليار جنيه، وأنه محبوس على ذمة التحقيق أمام النيابة العسكرية، بسبب التعدي على أملاك الدولة وأرض مملوكة لوزارة الأوقاف.

وأكد المحافظ في المداخلة نفسها، أنه كان يرصد هذا المقاول منذ كان مديرًا للأمن، موضحًا أنه بنى هذه الأبراج منذ عام 2011، بمساعدة بعض الفاسدين.

وقالت المصادر إن السيد أبوزيد، ظهر في فيديو العام الماضي، يعترض فيه على حملة إزالة كان يقوم بها المسؤولون تجاه مخالفته، مما استدعى نزول سكرتير عام المحافظة لتنفيذ الإزالة بنفسه.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال إنَّ بعض كبار المقاولين بنوا أبراجًا مخالفة بكميات كبيرة في فترات سابقة، ومثلاً في محافظة الإسكندرية دفع بعضهم مئات الملايين من الجنيهات للتصالح في مخالفات بنائهم.

وأضاف "مدبولي"، رداً على استفسارات رؤساء التحرير وكبار الكتاب والإعلاميين في مدينة القليوبية، أنه تم إلقاء القبض على هؤلاء المقاولين، وأحيلوا للنيابة بالفعل، وتمّ تحديد مخالفتهم، وهو الأمر الذي وصل لدفع أحدهم مبلغ 200 مليون جنيه للتصالح.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنَّ هناك 5 مقاولين دفعوا للتصالح في مخالفات بنائهم مليار جنيه كاملة، متابعًا: "عشان بنوا 40 ولا 80 برج مخالف، واستغلوا الفوضى، وأصبح ده وضع قائم وناس ساكنة، وعشان يتصالحوا دفعوا 100 ولا 200 مليون جنيه".

وشدد رئيس الوزراء على أنَّ مئات الموظفين تمت إحالتهم للنيابات، وللنيابة الإدارية، مضيفاً: "إحنا مش جايين على المواطن البسيط"، مضيفًا أنَّ الحكومة بدأت بـ"الحيتان الكبار" الذين تسببوا بالظاهرة.