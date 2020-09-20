محافظ الدقهلية: خفضنا قيمة التصالح في مخالفات البناء مرتين

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إنه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتيسير على المواطنين، تم تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء أكثر من مرة بالمحافظة، موضحًا أن المرة الأولى كانت بنسبة 20%، والثانية 25%، ليصل إجمالي التخفيض إلى 45% من قيمة التصالح في كل المدن.

وأضاف "مختار"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن التصالح على مخالفات البناء فرصة جيدة لكل المواطنين على مستوي المحافظات، ويجب انتهازها قبل انتهاء المدة المحددة في 30 سبتمبر.

وأشار، إلي أن رئيس الوزراء أعطى تعليماته بأن يتم التيسير على كل المواطنين بتقديم "طلب التصالح، وصورة البطاقة، والمكان"، واستكمال باقي الإجراءات خلال شهرين بعد 30 سبتمبر.