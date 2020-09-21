قناة اقرأ تستعد لتغطية خاصة للاحتفال باليوم الوطني السعودي رقم 90

تحت شعار "همة حتى القمة" وكعادتها السنوية، استعدت قناة اقرأ، هذا العام للاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ 90 والذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام.

وتحت عنوان هشتاج "اقرأ تحتفل بالوطن"، سخرت القناة إمكانياتها وطواقمها الفنية والإدارية ومنصاتها الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، لتغطية الاستعداد للاحتفال وفعالياته يومي الثلاثاء والأربعاء 22/23 سبتمبر، بداية من الساعة الثامنة مساء وحتى منتصف الليل.

وتقوم القناة باستضافة كوكبة من الرموز الوطنية السعودية في الداخل والخارج، وعرض العديد من اللقاءات والتقارير التليفزيونية عن فعاليات اليوم الوطني، بالإضافة إلى مجموعة مختارة من أهم الأفلام والبرامج الوثائقية التي ترصد وتؤرخ إنجازات المملكة في ماضيها وحاضرها، و ما تبذله وتتطلع إليه من جهود مستمرة لرقي مستقبلها، وما وصلت إليه من مكانة عالية في قلوب المسلمين والعرب والعالم أجمع.

تحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام، وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351 هـ الموافق فيه للأول من الميزان، والموافق يوم 23 سبتمبر من عام 1932م.

موسم اليوم الوطني بالسعودية هو أحد مواسم السعودية التي تنظمها على مدار السنة، ويقام احتفالا باليوم الوطني للمملكة، بدأ تطبيق مبادرة الموسم للمرة الأولى في العام 2019م، بعد 14 عاما من إقرار إجازة رسمية لليوم الوطني في العام 2005م، ويستمر الموسم لعدة أيام تنتهي في يوم 23 سبتمبر، ويحتوي على فعاليات متنوعة تقام في جميع مناطق المملكة وتشمل الألعاب النارية والحفلات الغنائية والمهرجانات والعروض العالمية والملتقيات، وغيرها.