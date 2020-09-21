"الشباب والرياضة" تنفذ "طور وغير" بالمحافظات الحدودية

تنظم وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، برنامج "طور وغير" لبناء قدرات أبناء المحافظات الحدودية لسوق العمل، على هامش تنفيذ دورة أكاديمية ناصر العسكرية للمحافظات الحدودية، أبناء محافظات مصر الحدودية، وهي أسوان، البحر الأحمر (حلايب، أبورماد، شلاتين)، شمال سيناء، جنوب سيناء، الوادي الجديد، ومطروح، في الفترة من 19 سبتمبر الحالي وحتى 2 أكتوبر المقبل.

صبحي: الوزارة حريصة على الاندماج الكامل بين الشباب بتنفيذ برامج وأنشطة متعددة

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حرص الوزارة على تحقيق الاندماج الكامل بين الشباب، من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التي تستهدف الشباب بالمحافظات خاصة الحدودية، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية بتنمية قدرات ومهارات الشباب بالمحافظات الحدودية، انطلاقا من الإيمان بدورهم الفعال في تحقيق التنمية.

وأوضح صبحي أنّ البرنامج يهدف لتنمية روح الولاء والانتماء لشباب المحافظات الحدودية، وتنمية المهارات واكتشاف الذات والفرص المحيطة، مثل (فرص عمل، فرص تنمية المجتمع، فرص ريادة الأعمال، إعداد شباب قادر على مواكبة التطورات التكنولوجية لسوق العمل، تعزيز مهارة المشاركين وتحفيز التفكير الابتكاري لديهم).

يذكر أنّ البرنامج يحاضر فيه متخصصون ‏من المدربين المعتمدين العاملين بالهيئات الشبابية والرياضية، وبدأت المحاضرة الأولى بعنوان إدارة الوقت للتعرف على إدارة الوقت ومشاركة جماعية لكسر الحاجز الجليدي بين المتدربين والمدرب، للحديث عن الوقت وأهميته في الحياه العامة والعملية، وكيف نصل لطريقة مثلى لإدارة الوقت وسماع آراء المتدربين عن كيفية إدارة الوقت الخاص بهم.

وجاءت المحاضرة الثانية عن التواصل الاجتماعي، وتستمر المحاضرات لتغطية موضوعات عديدة، منها (التسويق الشخصي - فريق العمل - مهارات العرض والتقديم - تحديد الأهداف - التفكير الإبداعي - العروض النهائية للمشاركين) وربط ذلك باستخدامات التكنولوجيا لمواكبة العصر.