أسعار فوتوسيشن الزفاف بأشهر مناطق القاهرة بعضها مجاني

وافق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على السماح باستئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة، بالمنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، بحد أقصى 300 فرد، بدءا من الاثنين 21 سبتمبر 2020، خلال اجتماعه المنعقد لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد.

ومع اندثار الاستوديوهات الفوتوجرافية التي كانت طريقة تقليدية لتوثيق صور حفلات الزفاف والخطوبة، انتشر في الآونة الأخيرة اللجوء لجلسات التصوير في الأماكن الخارجية، مثل الحدائق والأماكن الأثرية والشوارع العامة والكافيهات، بما يعرف بـ"الفوتوسيشن"، وتضع بعض هذه الأماكن رسوما معينة مقابل تصريح دخول الكاميرا والبعض الآخر يسمح بالتصوير بشكل مجاني.

وترصد "الوطن" بعض الأماكن المناسبة لتوثيق صور الزفاف والخطوبة والمناسبات على النحو التالي:

أولًا: أماكن تصوير مجانية

قصر عائشة فهمي

يقع أمام النيل مباشرة في شارع عزيز أباظة بالزمالك، مصمم على الطريقة الإيطالية ويحتوي على نحو 48 غرفة، كما تجد بالدور الأرضي والأول من القصر أشكالا وزخارف مختلفة، والشبابيك الخارجية مصممة من الزجاج المعشق بالرصاص، أما الأرضيات فمعظمها من الباركيه المشغول، ويفتح القصر أبوابه مجانًا أمام الزوار يوميًا من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 9 مساءً عدا الجمعة.

القناطر الخيرية

تعد من الأماكن المميزة لالتقاط الصور التذكارية لما بها من خضرة ومياه صافية، تقع بمحافظة القليوبية، ويتفرع فيها نهر النيل إلى فرعي رشد ودمياط، ما يجعلها منطقة ذات خلفية جيدة للتصوير، إضافة لامتلاكها العديد من الحدائق والمنتزهات.

شارع المعز

يعتبر شارع المعز من أفضل الأماكن لالتقاط الصور التذكارية التي يظهر خلفها المساجد الضخمة ومعالم التاريخ، ولا توجد حاجة لدفع رسوم للتصوير داخل الأماكن الأثرية؛ ويعد شارع المعز الذي يتصل بمنطقة الحسين، وجهة جيدة لالتقاط صور بجودة عالية لتوثيق حفلات الخطوبة والزواج.

كوبري تحيا مصر

أصبح كوبري تحيا مصر بمحور روض الفرج، مقصدًا لعشرات المواطنين في التقاط الصور من أعلى الكوبري والاستمتاع برؤية نهر النيل عبر الممشى الزجاجي بالكوبري، وأصبح مقصدًا للعشاق ومكانا مناسبا لجلسات التصوير.

شوارع المعادي والزمالك ووسط البلد

تعد شوارع مناطق المعادي والزمالك ووسط البلد، من الأماكن المناسبة لالتقاط صور مميزة يوثق بها العشاق يومهم الخاص، ومن أبرزها في المعادي، منطقة دجلة وثكنات المعادي، ومنطقة كورنيش النيل بالزمالك والمعادي، وشوارع وسط البلد، مثل ميدان طلعت حرب، ويفضل التقاط هذه الصور في الصباح الباكر لتجنب الزحام.

مدخل مدينتي

يعتبر مدخل مدينتي منطقة مميزة ومجانية لا تحتاج رسوم دخول أو رسوم تصريح كاميرا لالتقاط الصور التذكارية.

دير الأنبا سمعان بالمقطم

يتميز دير الأنبا سمعان بأنّه منحوت بالكامل في صخرة جبل المقطم، وذو مساحة ضخمة لذلك يعتبر أكبر دير مصري، ويفضله الكثيرون للتصوير و"فوتوسيشن"، خاصة أنّه يظهر بشكل مميز في البانوراما.

ثانيًا: أماكن تصوير برسوم دخول أو رسوم تصريح كاميرا

قصر البارون

ﺗﺤﻔﺔ ﻣﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﻧﺎﺩﺭﺓ ﺫات ﻃﺎﺑﻊ ﺇﺳﻼﻣﻲ، ﻭﻳﻜﺘﻤﻞ ﺟﻤﺎﻟﻪ ﺑﺸﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺎﺛﻴﻞ ﺍﻟﻔﻴﻠﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻌﺎﺝ، ﻭﻳﻀﻢ ﺗﻤﺎﺛﻴﻞ ﻭﺗﺤﻔﺎ ﻧﺎﺩﺭﺓ، ﻭﻳﻘﺼﺪﻩ ﺍﻟﻤﺼﻮﺭﻭﻥ ﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻔﻮﺗﻮﺳﻴﺸﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﻄﻮﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺰﻓﺎﻑ، ويقع بمنطقة مصر الجديدة، ﻭﺗﺼﻞ رسوم تصوير الفوتوسيشن في أثناء ساعات العمل الرسمية 800 جنيه للنصف ساعة، وبعد الساعة الرابعة عصرًا تبلغ 2000 جنيه للساعة الواحدة.

حديقة الأسرة

ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺴﻄﺤﺎﺕ ﺧﻀﺮﺍء ﻋلى ﻣﺴﺎﺣﺔ 35 ﻓﺪﺍﻧﺎ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﻣﻦ ﺃﻧﺴﺐ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺮ، وﺗﻮﺟﺪ ﺍﻟﺤﺪﻳﻘﺔ في ﻣﺪﺧﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺮﺣﺎﺏ، ﻭﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ، ويبلغ سعر رسوم الكاميرا والتصوير 1200 جنيه.

ﺣﺪﻳﻘﺔ ﺍﻷﺯﻫﺮ

ﺗﺸﺘﻬﺮ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺳﻌﺔ ﻭﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ، ﺣﻴﺚ ﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻰ تلة ﺗﻌﻄﻲ ﻣﺸﻬﺪا ﺑﺎﻧﻮﺭﺍميا ﺭﺍئعا ﻟﻠﻤﻨﺎﻇﺮ ﺍﻟﺠﺬﺍﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻨﺼﺢ ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ "ﻓﻮﺗﻮﺳﻴﺸﻦ" ﺍﻟﻌﺮﺍﺋﺲ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﺪﻳﻘﺔ ﺍﻷﺯﻫﺮ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ على ﺻﻮﺭ ﻣﻦ ﻭﺣﻲ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺨﻀﺮﺍء، وتقع ﺍﻟﺤﺪﻳﻘﺔ بمنطقة ﺍﻟﺪﺭﺏ ﺍﻷﺣﻤر، وتبلغ الرسوم 800 جنيه، شاملة دخول المصور والكاميرا والعروسين.

قصر محمد علي

ﻗﺼﺮ ﻓﺮﻳﺪ مبنى ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﺍﺯ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻣُﻄﻌﻢ ﺑﺎﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻭﻳﺤﺘﻮﻱ على ﻗﺎﻋﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻭﺗﺤﻒ ﻭﻣﻨﺴﻮﺟﺎﺕ ﻭﺁﺛﺎﺭ ﻓﺮﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ، ﻭﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟـ"ﻓﻮﺗﻮﺳﻴﺸﻦ" ﺑﻌﺪﺓ ﺃﺷﻜﺎﻝ، بينها ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻱ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﻭﺩﺍﺧﻠﻪ ﺃﻭ ﺑﺎﻧﻮﺭﺍﻣﺎ، وﻳﻘﻊ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﻴﻞ، وتبلغ رسوم التصوير 800 جنيه ويقتصر الدخول على العروسين والمصور فقط.

جزيرة المعادي

ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰﺓ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﻭﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺟﺪًﺍ ﻟﻔﻮﺗﻮﺳﻴﺸﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﺋﺲ، ﻷﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﻨﻴﻞ، ﻭﺑﻬﺎ ﺟﺴﺮ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻨﻴﻞ، ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻌﺮﻭسين ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﺻﻮﺭ ﺗﺬﻛﺎﺭﻳﺔ ﻣﻤﻴﺰﺓ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺗﺼﻞ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﻟﺠﺰﻳﺮﺓ 500 جنيه تشمل دخول المصور والكاميرا والعروسين.

مسجد الشرطة

يقع المسجد في التجمع الخامس، ويعد مكانًا مميزًا ومختلفًا عن الحدائق والمتنزهات أو تلك المُطلة على النيل، وتبلغ رسوم التصوير به 2500 جنيه.

Heaven 47

يقع Heaven 47 في المعادي ويطل على النيل مباشرة، يتيح التصوير داخله سواء فوتوسيشن شخصي أو لزواج أو لعيد ميلاد، وتبلغ رسوم التصوير 1000 جنيه تشمل دخول العروسين والمصور ومعدات التصوير.

قلعة صلاح الدين

توجد قلعة صلاح الدين الأيوبي هذا الأثر الفريد الذي يُميز منطقة مصر القديمة، إذ تتزين جدران القصر بأعمال نقش ذهبية تطغى عليها سمات العمارة العثمانية، ويمكنك التقاط فوتوسيشن مميز مع كل معالم القاهرة من أعلى برج بالقلعة، حيث تبلغ رسوم التصوير بالقلعة نحو 800 جنيه.

ﺣﺪﻳﻘﺔ ﻓﺠﻨﻮﻥ

ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﺧﻀﺮﺍء، ﻭﻳﻘﺼﺪﻫﺎ ﺍﻟﻤﺼﻮﺭﻭﻥ ﻟﻌﻤﻞ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ، وﺗﻮﺟﺪ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻘﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﺠﻴﺰﺓ، ﻭﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ، ﻭﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﺼﺎﺭﻳﺢ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ 500 جنيه.

ﺣﺪﻳﻘﺔ سوزان ﺍﻟﻄﻔﻞ

ﺗﻨﺘﺸﺮ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺨﻀﺮﺍء ﻭﺍﻟﺠﻮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻬﻴﺄ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠى ﺻﻮﺭ ﻏﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻝ، وﺗﻘﻊ ﻓﻲ منطقة مصر الجديدة، وتبلغ رسوم التصوير داخل الحديقة نحو 600 جنيه.

حديقة الميريلاند

حديقة الميريلاند تعد أكبر حدائق مصر الجديدة من حيث المساحة، ويلجأ إليه المصورين أحيانًا نظرة لطبيعة الصور المميزة التي تصلح لتوثيق ذكرى العروسين بها، ويبلغ رسوم التصوير داخل الحديقة نحو 800 جنيه.

حديقة بانوراما أكتوبر

تقع عند بانوراما أكتوبر في صلاح سالم، تحتوي على ديكورات مودرن وجاذبة، تحتوي على العديد من الأضواء الممتعة والديكورات الخشبية التي تناسب التصوير النهاري، ورسوم التصوير بها 500 جنيه.

حديقة الأسماك

تقع حديقة الأسماك في شارع الجبلاية بالزمالك، تم بناءها باستخدام الطين الأسواني المخلوط بمادة الأسروميل والرمل الأحمر، تتكون من فتحتين أحدهما تشبه خياشيم السمك وخلفها منطقة البهو، وفي جانب الفتحتين يوجد زعنفتان جانبيتان خلفهما ممرات الحديقة الأربعة، وتتيح حديقة الأسماك جلسات التصوير بسعر يصل إلى 800 جنيه.