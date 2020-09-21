مياه القناة: الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد لمآخذ محطة أبو خليفة

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد لمآخذ محطة المياه العكرة 300 مِم بمحطة أبوخليفة، والمغذي لقرية أبو خليفة والعزب التابعة لها (الحلايمة- القراقرة ومنطقة الجباسات).

وذلك فى إطار سياسة الشركة لتحسين منظومة مياه الشرب لخدمة مواطني القناة، والعمل المستمر على تأهيل المحطات ورفع كفائتها، وزيادة ضغوط المياه بالمناطق التى تغذيها بمعرفة الفرق الفنية بمنطقة القنطرة غرب، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال في الوقت المحدد لها، وتم إعادة ضخ المياه إلى المناطق المتأثرة بالانقطاع، وعودة المياه إلى طبيعتها.

وأشار عصمت، إلى أنه تم الانتهاء من أعمال إصلاح خط مياه شرب قطر 6 بوصة بطريق المعاهدة الإسماعيلية- الزقازيق بقرية الشروق بمنطقة القصاصين، بمعرفة فريق الشبكات بالمنطقة، وتم إعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة بالانقطاع، وذلك فى إطار حرص الشركة فى القضاء على المشاكل الطارئة.

وأكد توفير كل الإمكانات والمعدات، بهدف الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح، فى فترة زمنية وجيزة، لخدمة مواطنى إقليم القناة، وأن خدمة الخط الساخن تعمل على مدار الساعة، لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين على الرقم المختصر 125 حالة وجود أعطال طارئة أو تسربات مياه صرف صحى بالشوارع.

فيما وضعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خطة لتوريد 3 ملايين عداد مياه مسبوق الدفع خلال 4 سنوات، لتغطية العدادات المعطلة والحكومية، بمعدل 750 ألف عداد سنويًا، ما سيكون له أثر مباشر على زيادة نسب التحصيل وزيادة القدرة المالية والتمويلية لمقدمي الخدمة، وتحقيق التحصيل الكامل لمستحقات الدولة.