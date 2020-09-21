تخفيضات جديدة فى أسعار التصالح بالمحافظات قبل 9 أيام من انتهاء المهلة

لم يتبق سوى 9 أيام على انتهاء المهلة التى أقرها الدكتور مصطفى مدبولى ،رئيس الوزراء، لقبول طلبات التصالح فى مخالفات البناء،حيث وجه بالتيسير على المواطنين لإتمام التصالح فى مخالفات البناء.

من جانبه، تابع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الإجراءات التي تتخذها المحافظات للتيسير على المواطنين الراغبين فى التصالح على مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 والمعد بقرار رقم 1 لسنة 2020 لسرعة الإنتهاء من هذا الملف بنهاية الشهر الجارى حيث توليه القيادة السياسية والحكومة أهمية قصوى خلال الفترة الحالية.

تخفيض فى الجيزة

فى محافظة الجيزة أقرت المحافظة تخفيضا جديدا لأسعار التصالح وهو تخفيض قيمة التصالح للمتر التجارى والصناعى والإدارى والخدمى بالقرى بنسبة 20% وتخفيض قيمه مقابل التصالح بالمدن والأحياء وبالمنطقة الصناعية والاستثمارية 15% وهو ما يجعل محافظة الجيزة هى الأقل من حيث القيم السعرية على مستوى كافة المحافظات.

اقبال فى أسيوط

وفى محافظة أسيوط، شهدت المراكز التكنولوجية إقبالاً كبيراً من المواطنين لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وسداد 25% جدية تصالح خاصة بعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخراً وتقديم العديد من التسهيلات تنفيذًا لتوجهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء .

مد العمل بمركز سفاجا

وفي محافظة البحر الأحمر، تم مد فترة عمل المركز التكنولوجي بسفاجا حتى السادسة مساءاً لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، كما تقرر أيضاً استمرار تلقى طلبات التصالح يومى الجمعة والسبت، على أن تكون أيام الإجازات الرسمية أيام عمل للمركز التكنولوجي لاستقبال الراغبين فى التصالح،حتى نهاية الشهر الجارى .

كما أجري اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا،جولة تفقدية بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين التابع للمحافظة لمتابعة سير العمل في استقبال طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، واستمع الى مطالب واستفسارات المواطنين حول التصالح في مخالفات البناء، حيث شهد المركز اليوم، اقبالاً كبيراً من المواطنين على تقديم طلبات التصالح، وخاصة مع اقتراب إنتهاء المدة المقررة للتقديم في 30 سبتمبر الجاري.

51 الف طلب تصالح بالفيوم

وفي محافظة الفيوم، أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن إجمالي عدد المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء بجميع مراكز وقرى المحافظة بلغ 51451 طلباً حتى اليوم، بمعدل يومي 2000 طلب، مؤكداً حرص المحافظة على إتخاذ خطوات جادة للتيسير على المواطنين في إنهاء الإجراءات ودفع رسوم جدية التصالح.

خفض سعر المتر بحي جنوب بورسعيد

كما أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن تخفيض سعر متر التصالح على مخالفات البناء إلى 160 جنيه، وذلك اعتباراً من غدا بحي الجنوب، فى إطار جهود الدولة للتخفيف على المواطنين فيما يتعلق بملف التصالح فى مخالفات البناء .