أسعار جلسات التصوير للخطوبة والزفاف.. تبدأ من 1000 جنيه

اتخذ مجلس الوزراء، قرارات لإعادة الحياة لطبيعتها والتعايش مع فيروس كورونا، بعد اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، والتي تشمل السماح باستئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة، بعد منعها منذ تفشي كورونا في مصر.

ومع عودة الأفراح يتطلع العروسين لتوثيق ليلة العمر بصور مميزة، وتستعرض "الوطن" متوسط أسعار جلسات تصوير الزفاف كالتالي:

سعر جلسة تصوير زفاف أو خطوبة

يبدأ من 1000 جنيه حتى 10 آلاف جنيه.

سعر جلسة تصوير زفاف مع تصوير المناسبة

يبدأ من 1200 جنيه حتى 15 ألف جنيه.

سعر جلسة تصوير زفاف وتصوير طوال اليوم

يبدأ من 1500 جنيه حتى 20 ألف جنيه.

سعر جلسة تصوير الزفاف فيديو

يبدأ من 2000 جنيه حتى 10 آلاف جنيه.

سعر تصوير برومو فيديو للفرح

يبدأ من 1500 جنيه حتى 8000 جنيه.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء أعلنت قرارات جديدة الاثنين الماضي، تشمل الموافقة على عقد صلوات الجنازة في المساجد، والسماح باستئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة، بالمنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، بحد أقصى 300 فرد، وينطبق القرار ذاته على الاجتماعات والمؤتمرات بنسبة حضور 50% وبحد أقصى 150 فردا.

وتمت الموافقة على تنظيم المعارض الثقافية، ويتم تنفيذ ذلك في أماكن مفتوحة، بنسبة حضور لا تتعدى 50% مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، وإقامة معرض "أهلا بالمدارس".