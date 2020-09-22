تبدأ من 1000 حتى 10 آلاف جنيه.. أسعار إيجار سيارات الزفاف

الاستعداد لحفلات الزفاف يتطلب الكثير من الترتيبات، التي تتضمن تأجير سيارة الزفاف، خاصة بعد منع إقامة الأفراح والتجمعات على مدار 5 أشهر ماضية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ومؤخرًا أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد، وبينها عودة حفلات الزواج في القاعات المفتوحة، بنسبة تشغيل 50%، الأمر الذي يجعل الكثيرين يبحثون عن أسعار إيجارات سيارات الزفاف.

وتستعرض "الوطن" أسعار إيجار سيارات الزفاف، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة في السطور التالية..

أسعار سيارات الزفاف تبدأ من 1000 جنيه

محمد خالد صاحب مكتب تأجير سيارات الزفاف بمنطقة مصر الجديدة، يقول إنّ أسعار الإيجارات تتحدد حسب العلامة التجارية للسيارات، وهي في المجمل تبدأ من 1000 جنيه للسيارات البسيطة، وتصل إلى 10 آلاف جنيه، موضحًا أن من يستأجر سيارة تكون لمدة 12 ساعة، يدفع خلالها تأمينا ضد الحوادث وأي مشكلة بالسيارة.

قيمة إيجار سيارات الزفاف

المرسيدس، وهي أكثر السيارات طلبًا من العملاء وخاصة الموديلات الحديثة مثل:

المرسيدس S400 بـ1200 جنيه.

سيارات كرايسلرc300 بـ1000 جنيه.

الكمارو 12 مترا بـ4500 جنيه

نكولن بـ5000 جنيه.

كرايسلر رولز بـ7000 جنيه.

الفلوكس بين 1000 حتى 3 آلاف جنيه.

إنفي غاز موديل 2018 مانيوال بـ4000 جنيه.

نيسان صني أوتوماتيك موديل 2020 بـ5000 جنيه.

شيفروليه أوبترا بـ6000 جنيه.

نيسان سينترا بـ6000 جنيه.

رينو لوجان أوتوماتيك بـ8000 جنيه.

هيونداي إلنترا أوتوماتيك بـ10 آلاف جنيه.