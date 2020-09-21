بالأسماء.. محافظ البحر الأحمر يعتمد نتيجة وظائف وكيل ومديري التعليم

اعتمد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم الإثنين، نتيجة شغل الوظائف الشاغرة المعلن عنها لوظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية بالقرار رقم 560 بشغل الوظيفة لمدة عامين قابلة للتجديد وذلك اعتبارا من اليوم الاثنين.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر نتيجة مسابقة وظيفة مدير ووكيل الإدارة التعليمية التي أجرتها على مستوى مدن المحافظة في شهر أغسطس الماضي تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، واعتمد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر نتيجتها اليوم.

وضمت اللجنة أعضاء من رئيس مجلس أمناء المحافظة ومدير المديرية التربية والتعليم والشئون القانونية وشئون والعاملين وعميد من جامعة جنوب الوادي وممثل التنظيم الإدارة وأهم شروطها كانت الخبرات السابقة والشهادات والتطوير الوظيفة والإنجازات وشهادات التقدير وجاءت نتيجة المسابقة تعيين محمد إبراهيم لإدارة الغردقة التعليمية وأحمد محمد حسين وكيلا وفى مدينة رأس غارب جاء هشام عواد مدير إدارة ومكرم عدلى وكيلا ومرسى علم أحمد عيد مديرا وعبد الغفار محمد وكيلا ومدينة القصير رمضان شعبان مدير وكمال عبد الغفار وكيلا وسفاجا محمد جيلاني وكيلا وإدارة حلايب فايزة أحمد مديرا وصلاح حسين وكيلا والشلاتين حمام محمد مديرا.

وتضم مديرية التعليم بالبحر الأحمر سبعة إدارات تعليمية بمدن رأس غارب والغردقة ورأس غارب والقصير وسفاجا ومرسى علم والشلاتين وحلايب.