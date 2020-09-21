داعية إسلامي يظهر بـ"شمسية" على الهواء: طريقة مبتكرة للحديث عن الصدقة

ظهر الشيخ أحمد علوان، أحد علماء الأزهر الشريف، بشمسية على الهواء، في موقف غريب من نوعه، خلال استضافته في برنامج "بيت دعاء"، الذي تُقدمه الإعلامية دعاء عامر، ويُعرض على شاشة "TeN"، وذلك من أجل توضيح أثر الصدقة على الشخص يوم القيامة، وأنها هي المنجية للشخص في هذا المشهد العظيم.

وأضاف "علون"، أن الشمس في الحياة، تبعد عن الأرض بمسافة 150 مليون كيلومتر، لكنها لو اقتربت أكثر من ذلك ستحرق الأرض، وجميع الكائنات الحية، ولو ابتعدت لتجمد كل شيء وستنعدم الحياة، "يوم القيامة تدمي الشمس على الرؤوس يوم القيامة على قدر ميل"، أي يعني على بعد 4 كيلو متر فقط.

وتابع: "نحن في حياتنا لا نطيقها وقت الظهير، رغم بعدها عنا، لذا فإنا الصدقة هي ظلك لذلك أحضرت شمسية لكي يكون الأمر عمليا، الناس تستطيع الهروب من الشمس باللجوء في المنزل أو الدخول في السيارات واستخدام التكييف، لكن في الأخرة صدقتك هي المظلة"، مستشهدا بالحديث النبي عن سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله من بينهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه.