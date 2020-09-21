"حد شاف الثورة يا ولاد" يتصدر "تويتر" للسخرية من الجماعة الإرهابية

تصدر هاشتاج "حد شاف الثورة يا ولاد"، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، سخر فيه المعلقون من دعوات جماعة الإخوان الإرهابية، لبث الفوضى في شوارع وميدان الدولة، الأمر الذي أخذه الشعب المصري بالسخرية والفكاهة، رافضًا الاستجابة لتلك الدعوات التي من شأنها زعزعة أمن وأستقرار الدولة.

وقال أحد المعلقين: "إذا كان هؤلاء هم قيادات الثورة، يبقا عليه العوض ومنه العوض، يعنى اذا كانوا الهاربين من مصر ولا المحكمين من بره، تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر، قاعدين مستخبين بره وفاكرين أن المصريين عبارة عن قطيع جبان من الغنم، مثلهم زى ما يقولوا ليهم".

وعلق آخر: "أغبى استثمار في العالم، أن تقوم بصرف 175 مليون دولار على مدى شهرين كي تصنع ثورة في العالم (الافتراضي) أولها في شارع تويتر، وآخرها في فيس بوك.