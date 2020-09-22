أسعار بوكيه العروس طبيعي وصناعي.. تصل لـ1000 جنيه

بدأ عدد كبير من المقبلين على الزواج، الذين اضطروا لتأجيل موعد زفافهم، بعد تفشي جائحة كورونا، وقرار الحكومة المصرية بمنع أي تجمعات، وبينها الأفراح، تحديد موعد جديد للفرح مع قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، التي تضمنت عودة الأفراح في الأماكن المكشوفة مرة أخرى، يوم الاثنين 21 سبتمبر.

وترصد "الوطن" أسعار بوكيه العروسة كالتالي:

سعر بوكيه الورد الأحمر

يتراوح سعر بوكيه الورد الأحمر بين 300 حتى 350 جنيها.

سعر بوكيه ورد الكرازنتم

يبدأ سعر بوكيه الورد الكرازنتم من 200 جنيه حتى 400 جنيه.

سعر بوكيه الورد البلدي الأبيض

يتراوح سعر بوكيه الورد الأبيض بين 350 جنيها حتى 400 جنيه.

سعر بوكيه ورد التوليب

يبدأ من 400 حتى 450 جنيها.

سعر بوكيه ورد الأوركيد

يبدأ سعر بوكيه ورد الأوركيد من 500 جنيه حتى 700 جنيه.

سعر بوكيه أنواع مختلفة من الورد

يبدأ من 300 جنيه حتى 1000 جنيه باختلاف الشكل والنوع والحجم.

وتتراوح أسعار بوكيه الورد الصناعي بين 150 جنيها حتى 800 جنيه باختلاف الشكل والحجم.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء أعلنت قرارات جديدة، شملت الموافقة على عقد صلوات الجنازة في المساجد، والسماح باستئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة، بالمنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، بحد أقصى 300 فرد، وينطبق القرار ذاته على الاجتماعات والمؤتمرات بنسبة حضور 50% وبحد أقصى 150 فردا.

وتمت الموافقة على تنظيم المعارض الثقافية، ويتم تنفيذ ذلك في أماكن مفتوحة، بنسبة حضور لا تتعدى 50% مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، وإقامة معرض "أهلا بالمدارس".