"زنزانة 7" يواصل تصدر الإيرادات في دور العرض بـ266 ألفا

يواصل فيلم "زنزانة 7" للمخرج إبرام نشأت، وبطولة الفنان نضال الشافعي، تصدر إيرادات الأفلام بتحقيقه 265 ألفًا و982 جنيهًا، لليوم الرابع على التوالي، متفوقًا على فيلم "توأم روحي" للمخرج عثمان أبولبن، وبطولة الثلاثي حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، الذي حصد 121 ألفًا و920 جنيهًا.

ووفقاً لبيان صادر من الموزع السينمائي محمود الدفراوي، حقق فيلم "الغسالة" للمخرج عصام عبدالحميد، وبطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم، 37 ألفًا و324 جنيهًا في اليوم نفسه.

وقررت الحكومة تشغيل السينمات والمسارح بـ50% من طاقتها الاستيعابية أمام الجمهور، ضمن خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد.