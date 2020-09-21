والد الطفل ضحية التنمر بالمنوفية لـ"الوطن": ابني قالي عايز حقي

ناشد أحمد عبدالعظيم، والد الطفل محمد، ضحية التنمر في محافظة المنوفية بسبب عمل والده "جامع البلاستيك" من القمامة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمستشار النائب العام، بالتدخل لكي يحصل على حق نجله محمد، مؤكدا أن التحريات لم تنصف ابنه، حيث تم تبرئة اثنين من الأطفال الجناة في واقعة وفاة نجله نتيجة تلاعب محام المتهمين بحسب تصريحاته.

وأضاف والد ضحية التنمر، لـ"الوطن"، أن محامي المجني عليهم قال للأطفال "قولوا إن محمد ولع في نفسه"، مؤكدا أن رئيس النيابة لم يقتنع بما قالوه، موضحا أن آخر ما قاله محمد قبل وفاته مباشرة "بابا أنا عايز حقي"، واتهم في المحضر الأطفال الثلاثة بارتكاب الواقعة أمام ضابط الشرطة.

وروى والد الطفل تفاصيل الواقعة قائلا إنه عندما طالب ابنته بالخروج للبحث عن شقيقها كي يعود للمنزل عادت صارخة "الحقو محمد بيولع"، وأثناء مرور سائق تاكسي ووجد النار مشتعلة فيه أخرج طفاية الحريق من السيارة وقام بإطفاء النيران المشتعلة في جسد محمد، موضحا أنه انتقل إلى المستشفى بابنه حيث أجرى 10 عمليات ترقيع وكحت لعلاج الحروق، وكانت أول عملية بعد نصف ساعة من الحادث.

وتابع والد ضحية التنمر: "بشكر كل الناس اللي وقفوا معايا خاصة وأنا بجمع الدم لابني والناس اللي ساعدوني في المستشفى" .