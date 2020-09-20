"صحة المنوفية" تكشف حقيقة وفاة 6 حالات "كورونا" نتيجة الإهمال

سجل مستشفى حميات منوف، التابع لمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، 6 حالات وفاة بين المصابين بفيروس "كورونا"، الذين يخضعون للعلاج بالمستشفى، خلال 24 ساعة، الأمر الذي أثار موجة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، سببت حالة من الغضب بين عدد من الأهالي، الذين اتهموا إدارة المستشفى والطاقم الطبي بالإهمال، مما تسبب في تسجيل هذا العدد من الوفيات.

ورداً على موجة الانتقادات، أكد الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أنه من الوارد وفاة عدد من الحالات المصابة بفيروس "كورونا"، خاصةً الحالات الحرجة، التي تخضع للعلاج في وحدة العناية المركزة بمستشفى الحميات.

وأضاف "جودة"، في تصريحات لـ"الوطن"، أن كثيراً من الحالات تصل إلى المستشفى في وضع خطير، مؤكداً أنه أمر بتشكيل لجنة لمراجعة حالات الوفاة، لبيان ما إذا كان هناك تقصير من عدمه، مشيراً إلى أن اللجنة انتهت إلى عدم وجود أي تقصير من قبل الأطباء أو إدارة المستشفى، وأن الجميع يقوم بعمله على أكمل وجه، ولكن بعض الحالات من أصحاب الأمراض المزمنة قد تدهورت حالاتهم سريعاً، مما أدى إلى وفاتهم، ولم تفلح جهود الأطباء في إنقاذهم.