محافظ المنوفية يستمع إلى مطالب عدد من ذوي الهمم ويوجه الدعم لهم

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عدد من ذوي الهمم بمكتبه بالديوان العام للإستماع إلي مطالبهم وبحث شكواهم، وذلك في إطار التواصل الدائم والفعال مع ذوي الهمم، مؤكداً حرصه على تلبية كافة مطالبهم كونهم جزء لا يتجزأ من المجتمع.

وأشار المحافظ علي أن تلك الفئة نموذج يحتذي به في التحدي والاصرار ويثبتون أنهم أصحاب قوة وعزيمة وإرادة.

وأكد تقديم كافة أوجه الدعم لهم وأنه دائم التواصل لبحث مطالبهم وتذليل كافة الصعوبات أمامهم لتوفير سبل الرعاية الكاملة لهم، مضيفاً أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بأبنائها من ذوي الهمم فهم أمل الحاضر والمستقبل.