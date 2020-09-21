منصف السلاوي: لقاح كورونا سيكون متوفرا قبل نهاية 2020

أعلن رئيس الفريق الأمريكي المكلف بتطوير لقاح كورونا منصف السلاوي، في حوار مع "سكاي نيوز عربية"، أن اللقاح سيكون متوفرا قبل نهاية عام 2020 الجاري.

وذكر السلاوي أن لقاح كورونا سيكون جاهزا بمجرد تجاوز المرحلة الثالثة من التجارب، مشيرا إلى أنه يتم حاليا اختبار "6 أنواع من اللقاحات".

وأضاف: "اللقاح سيصبح متوفرا بعد تجاوز المرحلة الثالثة من التجارب ولا يمكن أن نتوقع متى ستظهر النتائج".

وتابع: "أنا أقول إنه سيكون جاهزا بين أكتوبر أو نوفمبر أو ديسمبر أو إلى غاية يناير كحد أقصى.. أنا متفائل أن ذلك سيكون قبل نهاية السنة الجارية".

وفي مايو الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين العالم المغربي منصف السلاوي على رأس مبادرة البيت الأبيض لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأورد السلاوي الذي يحمل جنسيات المغرب وبلجيكا والولايات المتحدة، أنه اطلع على بيانات حديثة لإحدى التجارب السريرية بشأن اللقاح، ووصل إلى قناعة بأنه ستكون ثمة إمكانية لتحضير مئات الملايين من الجرعات بحلول نهاية العام الجاري.

وولد السلاوي في المغرب سنة 1959، ودرس فيه إلى غاية الحصول على البكالوريا، ثم هاجر إلى فرنسا في مرحلة أولى وانتقل إلى بلجيكا وتوج مساره الأكاديمي بالحصول على شهادة الدكتوراه في علم المناعة.

وعاش السلاوي مع زوجته الأكاديمية في بلجيكا لما يقارب 27 سنة، ثم انتقل إلى الولايات المتحدة، وأصبح أستاذا في جامعة هارفارد، وعلى مدى 15 عاما، ساهم في جهود طبية مرموقة وشارك في تطوير أغلب لقاحات ضد اضطرابات صحية كثيرة مثل "المكورات الرئوية".