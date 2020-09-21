محافظ قنا: برنامج تنمية الصعيد بدأ في 2017 وسينتهي 2023

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالتقييم المنتظم لأداء ونتائج جهود تنمية صعيد مصر، كما وجه أيضا بالاسراع فى معدلات تنفيذ مشروعات البنية الأساسية بالصعيد، موضحًا أن برنامج تنمية صعيد مصر، هو برنامج ممول من قبل الحكومة، وجزء من البنك الدولى، وهدفه تنمية صعيد مصر.

وأضاف "الداودي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، الذي يُعرض على شاشة "Extra news"، أن برنامج تنمية الصعيد بدأ منذ عام 2017، ومن المفترض أن يتم الانتهاء منه فى 2022 ولكن سيمتد لعام آخر لينتهى فى 2023، موضحًا أن محافظتي قنا وسوهاج، هما نموذج أولى بدأت به الحكومة فى برنامج تنمية الصعيد.

محافظ قنا: الدولة رصدت 3 مليار جنية لتطوير المناطق الصناعية

وأوضح محافظ قنا، أن برنامج تنمية الصعيد يساهم فى دفع القدرة التنافسية لتنمية المناطق الصناعية فى قنا ويهيئ مناخ جيد للمستثمرين لجلبهم لتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة، كما أن الرئيس السيسي اليوم وجه بإقامة مشاريع ذات الكثافة العمالية العالية لتوفير فرص العمل.

وتابع: "هناك تنمية فى كل المجالات بداخل محافظة قنا، الدولة رصدت ما يقرب من 3 مليار جنية لتطوير المناطق الصناعية بمحافظة قنا"