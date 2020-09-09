محافظ قنا يناقش طلبات الأندية الرياضية بالمحافظة

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعًا، اليوم، لمناقشة متطلبات الأندية التي تنافس بالدرجة الثانية والثالثة من الدوري الممتاز لكرة القدم خلال المرحلة الحالية وسبل حل تلك المعوقات، بحضور مصطفي أبوجبل، وكيل مديرية الشباب والرياضة، ومجدي الشيخ، وكيل نقابة الرياضيين، ومسئولي أندية الألمونيوم والشبان المسلمين وقنا الرياضي وشعب قوص.

ناقش المحافظ مع رؤساء الأندية أهم المتطلبات التي يحتاجونها لمساعدتهم علي المضي قدماً في المسابقات التي يشاركون بها، وتمثلت طلبات الأندية في توفير الدعم المادي والمعنوي لفرق كرة القدم بالإضافة إلى بعض الإجراءات الإدارية المتعلقة بالنشاط الرياضي، ووجه "الداودي" مسئولي الشباب والرياضة إلى دراسة طلبات الأندية والعمل علي تلبيتها في حدود الامكانيات المتاحة.

ولفت إلى أن المحافظة تدرك الأهمية التي يمثلها النشاط الرياضي في صقل مواهب الشباب بالرياضات المختلفة وإنتقاء المواهب منهم ودعمهم لتمثيل المحافظة بمختلف البطولات المحلية والدولية وتحقيق مراكز متقدمة بكافة المسابقات، لافتًا إلى أن النشاط الرياضي يساعد في توجيه الشباب نحو استغلال وقت فراغهم في ألعاب مفيدة تساعد على بناء أجسادهم فينشأ جيل قوي وواعي وقادر على إدارة وقته وحياته.