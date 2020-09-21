"حكايات بنات" و"بوشكاش".. الخريطة التليفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم، يفضل المواطنون البقاء في المنازل قدر الإمكان، حفاظًا على سلامتهم، ومنعًا للتجمعات والزحام.

وتقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

أفلام عربية وأجنبية

روتانا سينما

تعرض "روتانا سينما" فيلم "الذكاء المدمر" الساعة 1 ظهرًا، وفيلم "أبو كرتونة" الساعة 3 عصرًا، وفيلم "الوعد" الساعة 5:30 مساءً، وفيلم "بوشكاش" الساعة 8 مساءً، وفيلم "ابن القنصل" الساعة 10 مساءً، وفيلم "عبده موتة" الساعة 12 منتصف الليل.

MBC2

تعرض "MBC2" فيلم "Resident Evil: Afterlife" الساعة 11:30 صباحًا، وفيلم "Mr. Nobody" الساعة 3:30 عصرًا، وفيلم "Alone in Berlin" الساعة 8 مساءً، وفيلم "Seraphim Falls" الساعة 10 مساءً.

المسلسلات التلفزيونية

ON دراما

تعرض قناة "ON دراما" مسلسل "أبو العلا 90" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "زيزينيا ج 1" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "الدخول في الممنوع" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "لدينا أقوال أخرى"، ومسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس الساعة 10 مساءً، ومسلسل "بركة" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "يا رجال العالم اتحدوا" الساعة 12 منتصف الليل.

صدى البلد دراما

تعرض قناة "صدى البلد دراما" مسلسل "مريم" الساعة 6 مساءً، و"كلبش" الساعة 7 مساءً، و"30 ليلة وليلة" الساعة 8 مساءً، و"الصندوق الأسود" الساعة 9 مساءً، و"مملكة الغجر" الساعة 10 مساءً، و"تانغو" الساعة 11 مساءً.

CBC دراما

تعرض قناة "CBC دراما" مسلسل "أرض النعام" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "اختفاء" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "مليكة" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "الطوفان" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "بخط الإيد" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "الوجه الآخر" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "أنا شهيرة.. أنا الخائن" الساعة 12 منتصف الليل.

DMC دراما

تعرض قناة "DMC دراما" مسلسل "الرجل والحصان" الساعة 6 مساءً، و"يوميات ونيس" الجزء الثاني الساعة 7 مساءً، و"نيللي وشريهان" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "بين عالمين" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "ختم النمر" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "إلا أنا" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "دموع في عيون وقحة" الساعة 12 منتصف الليل.

البرامج الترفيهية

DMC

تعرض "DMC" برنامج "أتوبيس السعادة" الساعة 1:30 ظهرًا، وبرنامج "صاحبة السعادة" الساعة 11 مساءً.

CBC

تعرض "CBC" برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" الساعة 3 عصرًا.

OnE

تعرض قناة "OnE" برنامج "راجل و2 ستات" الساعة 4:30 عصرًا.