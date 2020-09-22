عداد المياه "الذكي" يعطي إنذارًا قرب نفاد الرصيد للتنبيه للشحن

قال المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إن عداد المياه الذكي أو مسبق الدفع يوجد به العديد من الاحتياطات لطمأنة المواطنين من استخدامه، لافتًا إلى أن العداد يعطي إنذارًا عندما يتبقى في رصيد الكارت ما يكفي سحب 3 أو 4 أمتار من المياه حتى يعرف المستخدم الرصيد المتبقي وينتبه لشحن العداد.

يمكن إزالة الكارت الخاص بالعداد لوقف الخدمة

أشار رسلان إلى أن العداد مسبق الدفع به ميزة في غاية الأهمية وهي عند مغادرة المنزل لأي دواعٍ يمكن إزالة الكارت الخاص بالعداد لوقف الخدمة لضمان عدم وجود أي تسريب يمكن أن يحدث في المنزل وعند العودة يمكن وضع الكارت مرة أخرى لتعود الخدمة تلقائيا.

شحن الكارت الذكي عن طريق الموبايل

وأكد أن الشركة ستتوسع في تكنولوجيا خدمة العملاء لشحن الكارت الذكي عن طريق الموبايل ووسائل الدفع الإلكتروني الأخرى.​

مزايا العدادات مسبوقة الدفع

- تساهم في القضاء على أي أخطاء تنتج عن العنصر البشرى مثل تأخر مرور القارئ.

- التخلص من عيوب قراءة العدادات.

- تتيح للمواطن التحكم في الاستهلاك الخاص به ومتابعة استهلاكه وقيمة المبلغ المتبقي من الشحن.

-عداد المياه مسبوق الدفع يعطي إنذارًا (عن طريق غلق محبس المياه) قرب نفاد الرصيد حينما يتبقى في رصيد الكارت 20% من قيمة الشحن حتى يعرف المستخدم الرصيد المتبقي وينتبه لشحن العداد.

-العداد مسبوق الدفع يتمتع بنظام أمان يضمن عدم قطع المياه خلال فترات الإجازات وعدم قطع الخدمة بعد ساعات العمل الرسمية لإعطاء فرصة للمواطنين لشحن الكارت ثاني يوم عمل مباشرة.

طرق الشحن لعدادات المياه مسبوقة الدفع

- توريد خوادم Servers بجميع الشركات التابعة.

-تحميل وتشغيل برنامج المنظومة في جميع مراكز الشحن الموجودة بمراكز خدمة العملاء في الشركات التابعة.

- جارٍ تعميم المنظومة من خلال شركات الدفع الاليكتروني ودراسة عملية الشحن من خلال كروت الشحن المفعلة حاليًّا في مراكز خدمة العملاء بجميع الشركات التابعة وعبر شركات الدفع باستخدام تطبيق الهاتف المحمول NFC.