هندي يتساءل: إذا أرادت الإخوان الإصلاح لماذا لم تنفذه أثناء حكمها؟

قال الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الشعب المصري لديه وعي، ولن تخدعه دعوات جماعة الإخوان الإرهابية لنشر الفوضى والتخريب، متسائلا: "إذا كانت الإخوان تريد الإصلاح، لماذا لم يفعلوا ذلك أثناء وجودهم في الحكم"، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، الذي يُعرض على شاشة "extra news".

وأضاف "هندي"، أن المجتمع المصري، يشهد حاليا بناء ونهوض ليس له مثيل، كما أن المواطن يلمس بنفسه الطرق والمدن الجديدة، وهذا ما يؤكد أن أموال المصريين لا تضيع، "نرى خدمات في الريف والقرى، ولا ننكر وجود تقصير في بعض الأشياء، لكن هذا موجود في كل دول العالم، بسبب أخطاء في الممارسة، وليس في القانون والدولة تحاول إصلاح هذه الممارسات".

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الأقباط تعرضوا للاضطهاد أثناء حكم الإخوان، وتم اعتبارهم مواطنين درجة ثانية، لكن الشعب المصري استطاع أن يفهم لعبة الإخوان، وخرجوا لإسقاط حكم الجماعة بعد عام واحد فقط، وتكاتف مع مؤسسات الدولة، التي تحاول الآن حل هذه المشكلات التي تواجه المواطن، لاستمرار بناء الدولة المصرية.