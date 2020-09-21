عاجل.. إخلاء فوري للمباني على طرح النهر بدمياط خشية الغرق بسبب الفيضان

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاثنين، اجتماعًا طارئًا لوضع خطة عاجلة لمواجهة ارتفاع منسوب مياه نهر النيل.

وأكدت محافظ دمياط، خلال الاجتماع، ضرورة التنبيه على المواطنين فوراً بإخلاء المباني والحظائر والأقفاص السمكية وإزالة أية تشوينات للمحاصيل الزراعية و المزروعات على أراضي طرح النهر وأي متعلقات قد تتعرض للتلف نتيجة إمرار تصرفات زائدة بمياه نهر النيل لحين مرور تلك الأزمة.

وأكدت عوض إخلاء المناطق المحصورة داخل القطاع المائى للمجرى والمتعدى عليها من واضعي اليد بالزراعة أو الردم أو البناء أو الأقفاص السمكية، وذلك لتفادي الأضرار التى قد تنتج عن غرق الأراضى الزراعية، وحفاظًا على أرواح المواطنين.

كما شددت المحافظ على ضرورة تنسيق الجهود وتنفيذ جميع الإجراءات الإحترازية اللازم اتباعها لمنع حدوث أية أخطار أو أضرار قد تحدث خلال الفترة القادمة.

وذكر بيان للمحافظة، أن الاجتماع يأتي على خلفية ما أكدته وزارة الموارد المائية والري بمؤشرات موسم الفيضان للعام المائي الحالي، والذي يشير إلى احتمالية إمرار تصرفات زائدة بمجرى النهر وما يتبعه ذلك من ارتفاع مناسيب المياه بفرعي دمياط ورشيد الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث غمر لأراضي طرح النهر المحصورة داخل القطاع المائى للمجرى.

وناقشت المحافظ كافة الإجراءات الاحترازية الواجب تنفيذها فورًا بشأن ارتفاع منسوب النيل والتي قد تؤدي إلى غرق عدد من المناطق المتاخمة للنهر كما استمعت إلى شرح تفصيلى عن الخطوات التي اتخذتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشأن جاهزية محطات الصرف الصحي وكذلك استعدادات مديرية الرى لمجابهة تلك الأزمة.

جاء ذلك بحضور اللواء جمال عبد الرشيد، السكرتير العام المساعد واللواء ياسر فاروق، مدير شئون الخدمة والعمليات بمديرية أمن دمياط، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديري مديرية الري وإدارة الحماية المدنية ومديري إدارات المتابعة والتفتيش المالي والإداري والأملاك والمركبات وشؤون البيئة والأزمات بالديوان العام.