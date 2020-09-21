أسامة أصغر الفائزين في مسابقة الأوقاف: مكنتش مصدق نفسي

كرم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بحضور كل من الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التعليم، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، الفائزين في المسابقة البحثية "رؤية" للفكر المستنير.

تم خلال الحفل تكريم الطفل أسامة حسن، والحاصل على المركز السادس في مسابقة وزارة الأوقاف، "رؤية" للفكر المستنير، والذي يبلغ من العمر 10 سنوات، والذي قال في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "أنا فرحان جدا إني أخدت الجايزة، وإن الوزير قام بتكريمي، ومكنتش مصدق نفسي، وهادخل المسابقة الجاية تاني لأني نفسي آجي أتكرم من الوزير، واستلم جوايز كتير".

من جانبه أكد حسين علي، والد الطفل، أن أسامة قام بقراءة العديد من الكتب واطلع على الكثير من المعلومات والمصادر عبر الإنترنت، وأنه تعلم الكثير من البحث الذي قدمه في مسابقة وزارة الأوقاف، وذلك لرؤيته الكثير من المساجد والاطلاع أكثر على الثقافة الدينية، والتي تنمي به الغريزة الإسلامية، مثل رؤية الكثير من المساجد التاريخية والحديثة التي تم بناؤها في عهد الرئيس السيسي، منوها بأنه قام بمساعدته وتشجيعه على عمل البحث.

وأضاف والد الطفل أنه يشعر بالفخر تجاه أسامة، خاصة أنه قام برفع مكانته بين أسرته وأبناء بلده في السويس، قائلا "مكنتش أتوقع إنه يكسب، ورفع راسي بين أهل بلدي، ودا أول بحث يعمله في حياته وأنا ساعدته في البحث كتير وهو استفاد جدا".

وفي سياق متصل، كانت وزارة الأوقاف أعلنت مسابقة ثقافية كبرى حول إصدارات سلسلة "رؤية للفكر المستنير" والتي صدر منها: "فقه الدولة وفقه الجماعة، الحوار الثقافي بين الشرق والغرب، مفاهيم يجب أن تصحح في فقة السنة والسيرة، وحماية دور العبادة، والكليات الخمس".