مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 22-9-2020 في مصر

تقدم "الوطن"، استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الثلاثاء 22 سبتمبر الحالي، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:

مواقيت الصلاة في الشرقية

أذان الفجر 04:14

أذان الظهر 11:46

أذان العصر 03:13

أذان المغرب 05:59

أذان العشاء 07:07

مواقيت الصلاة في الدقهلية

أذان الفجر 04:14

أذان الظهر 11:47

أذان العصر 03:14

أذان المغرب 05:50

أذان العشاء 07:09

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 04:17

أذان الظهر 11:48

أذان العصر 03:15

أذان المغرب 05:1

أذان العشاء 07:09

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 04:21

أذان الظهر 11:53

أذان العصر 03:20

أذان المغرب 05:57

أذان العشاء 07:15

مواقيت الصلاة في المنوفية

أذان الفجر 04:17

أذان الظهر 11:49

أذان العصر 03:16

أذان المغرب 05:52

أذان العشاء 07:10