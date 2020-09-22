مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 22-9-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:03 ص | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
مواقيت الصلاة
تقدم "الوطن"، استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الثلاثاء 22 سبتمبر الحالي، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:
مواقيت الصلاة في الشرقية
أذان الفجر 04:14
أذان الظهر 11:46
أذان العصر 03:13
أذان المغرب 05:59
أذان العشاء 07:07
مواقيت الصلاة في الدقهلية
أذان الفجر 04:14
أذان الظهر 11:47
أذان العصر 03:14
أذان المغرب 05:50
أذان العشاء 07:09
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 04:17
أذان الظهر 11:48
أذان العصر 03:15
أذان المغرب 05:1
أذان العشاء 07:09
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 04:21
أذان الظهر 11:53
أذان العصر 03:20
أذان المغرب 05:57
أذان العشاء 07:15
مواقيت الصلاة في المنوفية
أذان الفجر 04:17
أذان الظهر 11:49
أذان العصر 03:16
أذان المغرب 05:52
أذان العشاء 07:10