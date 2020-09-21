مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 21-9-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:09 ص | الإثنين 21 سبتمبر 2020
مواقيت الصلاة في مصر
تستعرض "الوطن"، استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الاثنين 21 سبتمبر الحالي، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 04:15
أذان الظهر 11:48
أذان العصر 03:16
أذان المغرب 05:53
أذان العشاء 07:11
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 04:19
أذان الظهر 11:53
أذان العصر 03:21
أذان المغرب 05:58
أذان العشاء 07:17
مواقيت الصلاة في الزقازيق
أذان الفجر 04:14
أذان الظهر 11:47
أذان العصر 03:15
أذان المغرب 05:52
أذان العشاء 07:10
مواقيت الصلاة في طنطا
أذان الفجر 04:16
أذان الظهر 11:49
أذان العصر 03:17
أذان المغرب 05:54
أذان العشاء 07:12
مواقيت الصلاة في المنصورة
أذان الفجر 04:14
أذان الظهر 11:48
أذان العصر 03:15
أذان المغرب 05:53
أذان العشاء 07:11