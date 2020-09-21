مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 21-9-2020 في مصر

تستعرض "الوطن"، استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الاثنين 21 سبتمبر الحالي، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 04:15

أذان الظهر 11:48

أذان العصر 03:16

أذان المغرب 05:53

أذان العشاء 07:11

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 04:19

أذان الظهر 11:53

أذان العصر 03:21

أذان المغرب 05:58

أذان العشاء 07:17

مواقيت الصلاة في الزقازيق

أذان الفجر 04:14

أذان الظهر 11:47

أذان العصر 03:15

أذان المغرب 05:52

أذان العشاء 07:10

مواقيت الصلاة في طنطا

أذان الفجر 04:16

أذان الظهر 11:49

أذان العصر 03:17

أذان المغرب 05:54

أذان العشاء 07:12

مواقيت الصلاة في المنصورة

أذان الفجر 04:14

أذان الظهر 11:48

أذان العصر 03:15

أذان المغرب 05:53

أذان العشاء 07:11