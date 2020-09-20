مواقيت الصلاة اليوم الأحد 20-9-2020 في مصر

تستعرض "الوطن"، استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الأحد 20 سبتمبر الحالي، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 04:15

أذان الظهر 11:48

أذان العصر 03:16

أذان المغرب 05:54

أذان العشاء 07:12

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 04:19

أذان الظهر 11:54

أذان العصر 03:22

أذان المغرب 06:00

أذان العشاء 07:18

مواقيت الصلاة في طنطا

أذان الفجر 04:15

أذان الظهر 11:49

أذان العصر 03:18

أذان المغرب 05:56

أذان العشاء 07:14

مواقيت الصلاة في المنصورة

أذان الفجر 04:13

أذان الظهر 11:48

أذان العصر 03:16

أذان المغرب 05:54

أذان العشاء 07:12

مواقيت الصلاة في الزقازيق

أذان الفجر 04:13

أذان الظهر 11:47

أذان العصر 03:16

أذان المغرب 05:54

أذان العشاء 07:11