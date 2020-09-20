أحمد الفيشاوي لـ"الوطن" عن تعرضه لأعمال سحر: الحمد لله

رفض النجم أحمد الفيشاوي تصنيف فيلمه الجديد "الحارث" من نوعية أفلام الرعب، مؤكدًا أن أحداثه يغلب عليها الطابع التشويقي بحكم أنها تدور حول مس شيطاني.

وقال الفيشاوي، لـ "الوطن"، إنه يؤمن بوجود ما يُسمي بأعمال السحر الأسود والمس الشيطاني، ولكنه متيقن أن قوة علاقة العبد بربه تحميه من التعرض لأي أذى.

وبسؤاله عن تعرضه لأعمال سحر في حياته العادية، رد قائلاً: "أحمد الله على عدم تعرضي لأي شيء من هذا القبيل".

وأكد "الفيشاوي" أن ردود الفعل إزاء الفيلم المعروض حاليا عبر منصة "شاهد" الإلكترونية، كانت متباينة، مضيفا في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، أن الفيلم حظي بإعجاب فئة من الجمهور ولم يعجب آخرين، واصفاً هذه الحالة بالطبيعية والصحية، بحسب قوله.

وتابع: "هناك نقطتان أسعدوني في هذا الفيلم، أولهما أن نوعية "الحارث" غير متعارف عليها في السينما المصرية، وهو شيء جيد أن نرى نوعيات مختلفة من الأفلام".

وأكمل: "والجزئية الثانية تتمثل في كونه ثاني فيلم في تاريخ السينما المصرية يُعرض على منصة بعد فيلم (صاحب المقام)، وأرى أن المنصات الإلكترونية ستفتح سوقاً للأفلام خلال الفترة المقبلة".

وتدور أحداث فيلم "الحارث" في إطار تشويقي، وشارك في بطولته كل من ياسمين رئيس، علي الطيب، أسماء جلال وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم عمرو عبدالجليل، باسم سمرة، أسماء أبواليزيد، من تأليف محمد عبدالخالق وإخراج أحمد نادر.