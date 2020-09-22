أزمة كورونا لم توقف عجلة الإنتاج

أصدر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريراً تحت شعار «مصر.. مش بتبطل شغل» سلط فيه الضوء على عدد من أهم الإنجازات التى تحققت فى فترة مواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا.

الإسكان

230.3 مليون جنيه تكلفة المرحلة الأولى لمشروع معالجة الصرف الصحى الثلاثية التى تم افتتاحها فى مدينة برج العرب الجديدة فى أغسطس 2020، بطاقة استيعابية 115 ألف م3/يوم

29 مشروعاً لمياه الشرب تم الانتهاء من تنفيذها، و132 مشروعاً للصرف الصحى فى الفترة من يناير حتى يونيو 2020، وذلك بتكلفة 15.3 مليار جنيه

2.9 مليار جنيه تكلفة افتتاح مشروع بشاير «الخير 3»، فى مايو 2020، يضم 10.6 ألف وحدة سكنية، حيث يستفيد من المشروع أكثر من 50 ألف مواطن

1.85 مليار جنيه تكلفة المرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات فى يوليو 2020، بإجمالى 7304 وحدات

9072 وحدة بدار مصر تم تنفيذها فى الفترة من 27 يونيو 2019 حتى 23 يونيو 2020

58.8 ألف وحدة تم الانتهاء من تنفيذها بالإسكان الاجتماعى فى الفترة من يوليو 2019 حتى يونيو 2020

7.5 مليار جنيه تكلفة إنشاء 30 ألف وحدة إسكان اجتماعى بمدينة حدائق العاصمة

البترول

64.5 ألف برميل من الزيت الخام تم إنتاجها يومياً، وهو رقم قياسى حققته الشركة العامة للبترول لأول مرة فى تاريخها فى سبتمبر 2020

12 اتفاقية بترولية جديدة فى شرق وغرب المتوسط والبحر الأحمر والصحراء الغربية بلغ إجماليها مليار دولار فى يونيو 2020

4100 برميل زيت خام معدل الإنتاج اليومى للكشف الجديد فى أبوسنان بالصحراء الغربية، و18 مليون قدم مكعب غاز فى يونيو 2020

2000 برميل معدل الإنتاج اليومى الأوّلى من الزيت الخام للكشف البترولى فى منطقة امتياز جيسوم البحرية بجنوب خليج السويس فى يونيو 2020

100 مليون دولار تكلفة الانتهاء من تنفيذ خط الشحن البحرى بميناء الحمراء البترولى بالعلمين الجديدة فى أغسطس 2020

3.5 مليار جنيه تكلفة افتتاح مشروع إنتاج البنزين وتحسين النافتا بمعمل إنربك بالإسكندرية فى أغسطس 2020.

المؤشرات الاقتصادية

1672 شركة ومنشأة تم تأسيسها خلال شهر يونيو 2020 بنسبة 15.4%

7.8% قيمة تراجع العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى وفقاً لبيان ختامى مبدئى عام 2019/2020

1.8% فائضاً أولياً من الناتج المحلى الإجمالى

86.3% تراجع دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى

3.4% نسبة التحسن فى تسجيل معدل التضخم فى شهر أغسطس 2020

الزراعة

4 ملايين طن إجمالى صادرات مصر الزراعية وذلك منذ بداية يناير حتى 2 سبتمبر 2020

1.4 مليون طن إجمالى صادرات مصر من الموالح منذ بداية يناير حتى 2 سبتمبر 2020

7 أسواق أجنبية جديدة تم فتحها أمام المنتجات الزراعية المصرية خلال هذا العام

التموين

223 مليون جنيه تكلفة إنشاء صومعة غلال ببرج العرب وبطاقة تخزين 90 ألف طن من القمح، وتم افتتاحها فى برج العرب فى أغسطس 2020

الصناعة والتجارة

81.8% زيادة صادرات مصر من الذهب والحلى

24.1% زيادة صادرات مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية لتصل قيمتها إلى 3.6 مليار دولار

780 مليون جنيه تكلفة إنشاء أكبر مصنع غزل فى العالم بالمحلة الكبرى فى يوليو 2020

6 مصانع جديدة للغزل والنسيج تم افتتاحها بمدينة الروبيكى فى يوليو 2020

قناة السويس

4.7% ارتفاع حركة الملاحة بقناة السويس لتصل إلى 9545 سفينة خلال النصف الأول من 2020

36.3% نسبة زيادة عبور سفن الصب الجاف وكذلك زيادة عبور ناقلات الغاز الطبيعى بنسبة 10.1%، فضلاً عن زيادة عبور ناقلات البترول بنسبة 9.6%

5.7 مليار دولار قيمة إيرادات القناة عام 2019/2020

الطيران المدنى

300 راكب/ساعة هى السعة الاستيعابية لمطار العاصمة الدولى بعد افتتاحه فى يونيو 2020 والذى يقع على طريق (القاهرة - العين السخنة) بعدد رحلات 20 رحلة يومياً

20 رحلة يومياً لمطار سفنكس الدولى الذى تم افتتاحه فى يونيو 2020 بطاقة استيعابية 300 راكب/ساعة

السياحة والآثار

96% نسبة تنفيذ مشروع المتحف المصرى الكبير بتكلفة مليار دولار

1.5 مليار جنيه تكلفة تنفيذ المتحف القومى للحضارة وبنسبة تنفيذ 92%

175 مليون جنيه تكلفة ترميم وتطوير قصر البارون وتم افتتاحه فى يونيو 2020

150 مليون جنيه تكلفة تطوير ميدان التحرير واستغرقت عملية تطويره 10 أشهر

النقل

81 عربة جديدة وصلت ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد، حتى سبتمبر 2020

100 جرار جديد وصلت ضمن صفقة تصنيع وتوريد 110 جرار سكة حديد حتى سبتمبر 2020

32 قطاراً مكيفاً جديداً لمترو الأنفاق تم الاتفاق عليها وصل منها قطاران حتى يوليو 2020

10 محطات مترو ضمن المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق «هارون - عدلى منصور» تم افتتاحها فى أغسطس 2020، بطول 11.5 كم

15 طريقاً تم تطويرها وافتتاحها ضمن مشروعات تطوير منطقة شرق القاهرة فى يونيو 2020

10 كبارى تم إنشاؤها فى مصر الجديدة، إلى جانب 5 طرق تم تطويرها وإنشاء 3 كبارى فى مدينة نصر

الكهرباء

4.3 مليار جنيه قيمة توقيع عقد لتنفيذ مشروع محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بخليج السويس فى أغسطس 2020

50 ألف فدان جديد بشرق العوينات تم توقيع عقد توصيل الكهرباء لها بقيمة 1.7 مليار جنيه فى مايو 2020

2.1 مليار جنيه تكلفة الانتهاء من تنفيذ دائرتين لنقل الطاقة بخط مطروح - برج العرب بجهد 220 كيلوفولت، فى مايو 2020، لزيادة الطاقة المصدرة إلى ليبيا

70 ميجاوات سعة المرحلة الأولى لبدء التشغيل الفعلى لخط الربط الكهربائى بين مصر والسودان فى أبريل 2020

270 مليون جنيه سنوياً قيمة التوفير فى مايو 2020 بعد ربط مرسى علم - برنيس بالشبكة القومية للكهرباء لأول مرة