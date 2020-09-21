والد المقاول الهارب: أتمنى إعدامه في مصر

كشف علي عبدالخالق، والد المقاول الهارب محمد علي، أن نجله كان يتعاطى المخدرات والخمور في الفترة الماضية، وحتى الآن، متابعا: "ابني شمام وخمورجي 24 ساعة، وبناته كانوا بيشتكوا منه علطول".

وأضاف "عبدالخالق" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن محمد علي إن جاءت له الفرصة سيسافر تركيا في أي وقت، لافتا إلى أنه فاقد الوعي في أغلب الأوقات، نتيجة تناوله للخمور بشكل دائم.

وتابع أن كل شخص يؤيد محمد علي خاطئ لأنه إنسان ليس لديه شيء يقدمه، وكل كلامه سب في كل من حوله، وفي الدولة المصرية، دون أي أسباب.

وأوضح أن ابنه غير مقتنع بالأفكار أو الكلام الذي يخرج منه، وكل ما يهمه الشهرة، وأن يكون موجودا في الإعلام والصحافة، "ده عمره ما عرف يعني إيه سياسة أو أحزاب".

وواصل: "أنا حزين جدا، ومش بنام من كتر العياط، بسبب ابني وتصرفاته، والفضيحة اللي اتسبب فيها لهم، ولد عاق ومشي ورا دماغه، تراب مصر آكله بإيد، وإيدي التانية أدبح ابني، ونفسي أشوفه، وهو مقبوض عليه قبل ما أموت".

وكشف عن أنه تواصل معه قبل أن يظهر في الفيديوهات، وكل شيء على الهواء، وأخبره أنه سيدخل في نفق مظلم لن يخرج منه أبدا، ولكن ابنه لم يسمع له، وبدأ أعماله بالفيديوهات التي يخرج بها.

وأوضح: "محمد كلمني من كذا شهر، وقالي أنه ندمان عما فعله من فيديوهات، والناس ضحكت عليه، وقولتله أن أي حد بيتوب توبته مقبولة، ومصر قلبها كبير وهتسامح، قعد 4 شهور ساكت، وبدأ يتواصل معايا وقتها والدنيا هديت شوية، وبعد كده علمت من زوجته أنه تزوج واحدة سورية، وحاولت أخليه يرجع عن ده، ورجع بعدها يشتمني شتيمة غير طبيعية، وبعدها بكام يوم رجع ينزل فيديوهات من تاني".

ولفت إلى أن زوجة محمد علي وأولاده، موجودون في تركيا في الوقت الحالي، ولا يعلمون عنه أي شيء، ويتمنون العودة إلى مصر في الفترة الحالية، متابعا: "طرد مراته وولاده وسفرهم تركيا، وعايش مع مراته التركية وأهلها اللي نصبوا عليه دلوقتي".

وأردف أنه يتوقع أن تكون نهايته الإعدام، وسيكون سعيدا جدا بموته، مشيرا إلى أنه أقسم بألا يٌدفن في مقابر والده، إن أُعدم في مصر.

وأتم تصريحاته موجها رسالة لنجله قائلا: "إن كان في العمر بقية، عليك أن تحترم نفسك، وتخاف على ولادك، ولو هتعيش طريد برا مصر، عاوزك تبقى محترم، عشان ابنك يعتز بيك، انت دلوقتي لا تشرف ابن ولا أخ ولا بلد".