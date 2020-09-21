باحث: المقاول الهارب نصاب.. والإخوان تريد عودة مصر إلى مربع الفوضى

قال محمود بسيوني باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن وعي الشعب المصري الفطري، أفشل مخططات بالمليارات، حاولت جماعة الإخوان الإرهابية تطبيقها من خلال عمليات حرب نفسية طويلة، كانت تتم ضد الشعب المصري خلال الأشهر الماضية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "الشعب المصري فطن بسرعة شديدة أن هذه الجماعة لا تدافع إلا عن مصلحتها ولا تعنيها مصلحة الوطن أو نهضته، وتحاول أن تجد لها مكانًا في مصر بأي شكل".

وتابع أن الجامعة ابتذلت فكرة الدعوة للثورة، حيث فقد معناها بريقه عند المصريين، وأصبح مرادفًا للفوضى والجماعة الإرهابية التي تعود إلى الحياة المصرية بشكل عنيف، مشددًا على أن الشعب المصري لن يقبل استبدال البناء بالهدم.

وأردف: "تجارب الدول المحيطة أعطت للمصريين والدولة المصرية حصانة في التعامل مع هذه الدعوات، حيث سيطر الإخوان عليها ووصلوا بها إلى منزلق خطير، وعندما سيطرت الجماعة الإرهابية على تركيا وصلت الليرة التركية إلى أدنى مراحلها منذ عشرات السنوات، أما قطر وتونس فإنهما تعيشان أزمات مالية خانقة".

وواصل: "لم نرَ منهم خيرًا طيلة 80 عامًا، ووقفوا وراء كل الفتن والتخريب في المجتمع المصري، لذلك رفضهم الشعب المصري، كما أن إنجازات مصر حصنتها ضد مخططات هذه الجماعة الإرهابية وضد كل ما تحاول ترويجه".

وحول المقاول الهارب، قال بسيوني: "نحن أمام شخصية نصابة وهربت من مصر بناءً على مشكلات مالية، وباع الوهم للقطريين وأقنعهم بأنه يمتلك خبرات أكبر كثيرًا مما يمتلكه، وفي العام الماضي جندوا كل القنوات والإمبراطورية الإعلامية القطرية واللجان الإلكترونية لكي يكون مؤثرًا".

وأكد أن جماعة الإخوان الإرهابية تريد أن تعود مصر إلى مربع الفوضى مرة أخرى، وأن تُزاح مصر من دورها، بعدما ظهر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بقوة خلال الفترة الماضية، بعدما رسم خطًا أحمر لتركيا في ليبيًا، وآخر في منطقة شرق المتوسط: "ما تفعله الجماعة يشبه سكرات الموت، لأن الجماعة ذُبحت وانكشفت أمام الوطن العربي".