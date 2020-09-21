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عمرو أديب ساخرا: قنوات الإخوان بوظت مزاج المقاول الهارب

كتب:

محمد عزالدين
06:32 ص | الإثنين 21 سبتمبر 2020
الإعلامي عمرو أديب

الإعلامي عمرو أديب

سخر الإعلامي عمرو أديب من المقاول الهارب، قائلا: "طالع في فيديو بيقول لقنوات الإخوان أكاد أحس أنكم بتقبضوا، وبعدين قال للناس أصحوا من النوم انزلوا راحوا جايبين له فيديوهين فيهم شوية ناس، أنا حابب أحطكم في الصورة برا".

وعرض "أديب" خلال برنامجه "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"،  فيديو للمقاول الهارب معلقا: "محمد يا حبة عين أمه ما زال منحرف، والراجل القاعدة بتاعته مش هتبقى عنب، يعني ممكن الليلة دي يبقى مثلا البكاردي يبقى أقل، الفوتكا متكونش متظبطة".

وتابع: "كان ناقص يقول يا كلاب، هيقول كلمة .. كذا وبعدين مسكها برباطة الجأش أو الجحش، والراجل زعل، ضايقتوا الراجل، لما محمد بيقول عليهم خونة أنا أقول عليهم إيه؟".

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