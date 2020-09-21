نشأت الديهي: المقاول الهارب يعيش في حالة هلع.. ومصر لا تكمم الأفواه

انفعل الإعلامي نشأت الديهي، على دعوات البعض للنزول للتخريب ونشر الفوضى أمثال الإعلاميين جمال ريان وياسر أبو هلالة، بالإضافة إلى معارضين مقيمين في تركيا، موجهًا رسالة إلى رموز إعلامية غير مصرية يدعون لتهييج الرأي العام المصري: "مش عايز ألطم، مالكوا انتوا ومال مصر، اتظاهري يا للي انتي مش غرمانة".

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "ten"، إن المقاول الهارب محمد علي الآن في حالة هلع، لأنه لم يجد صدًا لدعوته في الشارع المصري، كما أن هناك أبعاد نفسية وكلاكيع داخلة تّحكم أدائه وسلوكه، موضحًا أن الهجوم المستمر على مصر دليل أنها دولة ناجحة، فالقيادة تّبنى الدولة بينما الجماعة الإرهابية تنادي بالدمار.

وتابع: "لن يرحم الشعب هؤلاء الخونة، كل من خرّب ودمرّ سيدفع الثمن غاليًا، ما حدث في 2011 لن يتكرر مجددًا أبدًا، الدولة لا تكمم الأفواه وتسمح بحرية الرأي والتعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن محاولات التخريب عقابه قاسي طبقًا للقانون والدستور، الدولة تبني، والمواطنون معها يسيرون في مركبٍ واحدة؛ وبالتالي فمن يخرج عن الإطار العام سيكون مسئولًا".

وسلط الإعلامي، الضوء على حديث إعلامي منسوب للقائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين إبراهيم منير، المقيم في لندن، حيث تطاول لأول مرة على مؤسس الجماعة، الإمام حسن البنا، فذكر أن إبراهيم منير حرص منذ تنصيبه قائمًا بأعمال المرشد، على الظهور إعلاميًا حيث أن لديه خطة لتسويق نفسه، متابعًا: "ربما أثرت عليه شيخوخته، بعدما بلغ ثمانين عامًا، ولن أرحم شيخوخة الرجل، فقد ارتكب جريمة لم يرتكبها إخوانيٌ قبله".

وأوضح أن إبراهيم منير أول إخواني في منصب المرشد يهاجم وينتقد الإمام "البنا"، عندما قال في لقاء إعلامي له إن "الإمام كان عاطفي، ولم يكن يقول ما يقصد، وقصد كثيرًا ما لم يقوله"، موضحًا أن حديث "منير" يعد أول طعن في حسن البنا، في أقسى هجوم وتطاول من المرشد للمؤسس بعد 92 عامًا.

وعلق الإعلامي، على دعوات عناصر جماعة الاخوان باقتحام مدينة الانتاج الإعلامي، قائلًا: " الإعلام لو لم يكن موجعًا ومؤثرًا وفاضحًا لهؤلاء لما استهدفوا مدينته، ده شهادة للإعلام والإعلاميين أننا موجعون، ورسالة فاصحة لنواياهم التخريبية"، موضحًا أن أحد المروجين للمظاهرات المصرية لديه فضيحة أخلاقية، وهو كادر إخواني من الأردن عمل مديرًا سابقًا لمكتب قناة "الجزيرة" القطرية، ياسر أبو هلالة، وتم استبعاده من القناة إثر وقائع تحرش جنسي بين جنبات القناة.