حظك اليوم الثلاثاء 22-9-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج السرطان رومانسي ويحب الموسيقى والألوان المضيئة، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة والعمل ويمنحك ذلك طاقة ونشاطا ويحالفك الحظ في إنجاز أعمال عالقة وتدقق في كل خطوة تقوم بها.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل العلاقات مما يساعدك على التغلب على الضغوط وتبدو مميزا في عيون البعض.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نهال عنبر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 يونيو.